Оксана Самойлова прокомментировала расставание с Джиганом: «Он и сам никуда не уйдет»

В Москве прошла церемония вручения премии Topical Style Awards 2024. В ее рамках снова были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса.

Так, Оксана Самойлова стала «Самым стильным инфлюенсером». А в тандеме с супругом – рэпером Джиганом – они получили статуэтку премии в номинации «Самая стильная пара».

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Щедрая Оксана Самойлова и Джиган с синдром Плюшкина

И действительно, в чувстве стиля Оксане не откажешь. Так, звездная мать четырех детей облачилась в облегающее по ее фигуре белое платье из тонкой ткани с топом в виде бюстье и расклешенными рукавами. Можно сказать, что в стиле принцессы.

Кстати, на премии действовал дресс-код Black tie. Однако Оксана его умела обошла. По словам светской дивы, вообще, она старается слушаться организаторов мероприятия, но упустила момент, что нужно было прийти в черном.

«В обычной жизни я всегда ношу этот цвет. Но в этот раз что-то не срослось сегодня, ребята», - отшутилась звездный блогер.

Также Оксана Самойлова призналась, что не распродает старые вещи, а раздает их. Причем два раза в год. А вот ее муж Джиган страдает синдромом Плюшкина.