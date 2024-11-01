Оксана Самойлова прокомментировала расставание с Джиганом: «Он и сам никуда не уйдет»

В Москве прошла церемония вручения премии Topical Style Awards 2024. В ее рамках снова были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса.
Так, Оксана Самойлова стала «Самым стильным инфлюенсером». А в тандеме с супругом – рэпером Джиганом – они получили статуэтку премии в номинации «Самая стильная пара».
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Щедрая Оксана Самойлова и Джиган с синдром Плюшкина
И действительно, в чувстве стиля Оксане не откажешь. Так, звездная мать четырех детей облачилась в облегающее по ее фигуре белое платье из тонкой ткани с топом в виде бюстье и расклешенными рукавами. Можно сказать, что в стиле принцессы.
Кстати, на премии действовал дресс-код Black tie. Однако Оксана его умела обошла. По словам светской дивы, вообще, она старается слушаться организаторов мероприятия, но упустила момент, что нужно было прийти в черном.
«В обычной жизни я всегда ношу этот цвет. Но в этот раз что-то не срослось сегодня, ребята», - отшутилась звездный блогер.
Также Оксана Самойлова призналась, что не распродает старые вещи, а раздает их. Причем два раза в год. А вот ее муж Джиган страдает синдромом Плюшкина.
«Он все свое сохраняет. Вдруг через 20 лет пригодится? Это же такая-то, такая-то коллекция», - рассказала про своего мужа Оксана Самойлова.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: предоставлено организаторами премии
Оксана Самойлова: «У нас в семье два мальчика»
Также представители СМИ попросили Оксану прокомментировать ситуацию, при которой звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов хочет отсудить у бывшей жены Виктории Маркиной дочь Еву. Для этого он обратился в Симоновский районный суд Москвы.
Кстати, девочка вовсю общается с новой пассией Владимира Селиванова – Александрой Калмыковой. Несколько месяцев назад у пары родился сын Кирилл. Кроме того, Калмыкова воспитывает двух детей от своих предыдущих отношений.
Подобная ситуация сложилась и в экс-семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Прилучный настаивает на том, чтобы 11-летний сын Тимофей жил с ним. И вот Оксану спросили, что же это за тенденция такая отъема детей звездными отцами.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
«Мне кажется, что они хотят быть хорошими папами и просто делят детей. Но это, конечно, неправильно.
- В идеальном мире все должно быть полюбовно, в интересах ребенка. Но это не всегда получается. Однако согласитесь, что это лучше, чем если бы отец сказал: «Нет, ты забирай», - отметила Оксана Самойлова.
- А вообще, ребенок должен жить с мамой. Я выступаю за это».
- Почем же мужчины иногда ведут себя не по-пацански?
- У всех свои причины, мотивы. Чужая семья – потемки. Вы же не знаете, что у них там внутри.
- Представьте ситуацию: Джиган хочет отсудить у вас сына…
- Джиган бы никого не взял, поверьте. Он и сам никуда не уйдет.
- Значит, у вас два мальчика…
- Да, у нас в семье два мальчика. От детей не избавляются. (Смеется)
- Как вы «подкаблучили» мужа…
- Я даже с козами могу налаживать контакт, не то что с Джиганами! (Смеется)
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