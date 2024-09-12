Оксана Самойлова призналась, что дочь Майю обижали в школе: «Ари разобралась с ними!»

Оксана Самойлова является не только успешной бизнесвумен, но и м ногодетной мамой . Она подарила рэперу Джиган у троих дочек и одного сына. По словам светской львицы, она с легкостью успевает заботиться о детях. Оксана Самойлова не скрывает, что недавно испытывала трудности со старшей наследницей Ариеллой, которая вступила в подростковый возраст. Оксана Самойлова призналась, что дочка словно стала другим человеком. Она даже отвела ее к психологу, чтобы справиться с ситуацией. А теперь бизнес-леди узнала, что у ее младшей д очки Майи проблемы в школе. Одноклассники стали ее обижать.

Примечательно, что Оксане Самойловой не пришлось с этим разбираться. Она отметила, что девочке помогла старшая сестра.

«Майю тут в школе Леины одноклассники обзывают, Ари как разобралась с ними! Теперь они Майюшку обходят стороной. Сила сестер!» — поделилась жена Джиган а.

Напомним, что у супругов также растет дочка Лея и сын Давид. Не так давно Оксана Самойлова обмолвилась, что не против родить еще одного ребенка.