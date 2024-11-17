Есть особняк, но копил на квартиру в Москве: какое наследство оставил Владимир Левкин

Не стало экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Практически полжизни он сражался со страшной болезнью – раком, но недуг оказался сильнее артиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Борьба с раком Владимира Левкина

Еще в далеком 2003 году музыканту поставили диагноз – рак лимфатической системы четвертой стадии. Уже тогда певец мысленно попрощался с жизнью, провел, как он думал, последний концерт. Но все же лег в больницу, чтобы побороться с недугом. На какое-то время рак попятился назад.

Однако болезнь вернулась обратно в один из самых счастливых моментов в жизни артиста, когда была беременна его молодая жена Марина Ичетовкина.

Марина влюбилась в солиста группы «На-На» еще в 11 лет. Еще тогда она дала себе обещание, что непременно выйдет за него замуж. А когда он заболел в первый раз, даже пересылала деньги на его лечение.

Мечта Марины Ичетовкиной исполнилась. Однако в разгар счастья пару ждали тяжелые испытания. Когда Марина была беременна, Владимир Левкин снова сражался со своим недугом. А его супруга разрывалась между больничной палатой, где находился любимый мужчина, и женской консультацией. В этом браке родилась дочь Ника. И казалось, болезнь снова отступила.