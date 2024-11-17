Есть особняк, но копил на квартиру в Москве: какое наследство оставил Владимир Левкин

Не стало экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Практически полжизни он сражался со страшной болезнью – раком, но недуг оказался сильнее артиста.
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Борьба с раком Владимира Левкина
Еще в далеком 2003 году музыканту поставили диагноз – рак лимфатической системы четвертой стадии. Уже тогда певец мысленно попрощался с жизнью, провел, как он думал, последний концерт. Но все же лег в больницу, чтобы побороться с недугом. На какое-то время рак попятился назад.
Однако болезнь вернулась обратно в один из самых счастливых моментов в жизни артиста, когда была беременна его молодая жена Марина Ичетовкина.
Марина влюбилась в солиста группы «На-На» еще в 11 лет. Еще тогда она дала себе обещание, что непременно выйдет за него замуж. А когда он заболел в первый раз, даже пересылала деньги на его лечение.
Мечта Марины Ичетовкиной исполнилась. Однако в разгар счастья пару ждали тяжелые испытания. Когда Марина была беременна, Владимир Левкин снова сражался со своим недугом. А его супруга разрывалась между больничной палатой, где находился любимый мужчина, и женской консультацией. В этом браке родилась дочь Ника. И казалось, болезнь снова отступила.
Владимир и Марина Левкины. Фото: Global Look Press
Как Левкины приобрели дом в Звенигороде и копили на квартиру в Москве
Супруги наслаждались тихим счастьем, обустраивали семейное гнездышко. Так, они приобрели двухэтажный дом в Звенигороде с открытой террасой. Как признавался музыкант, на террасе он любил сидеть один с чашкой кофе и своими мыслями. Особняк, полностью выполненный из дерева, напоминал старинную русскую усадьбу.
На первом этаже расположились гостиная зона с кухней, две гостевые и санузел с ванной комнатой. На втором - спальня супругов и детская комната, а также кабинет и второй санузел с ванной. Владимир Левкин позаботился и о техническом освещении особняка, снабдив его самым современным отоплением, а также камерами видеонаблюдения и охранной системой последнего поколения.
За дизайн особняка отвечала Марина. По ее заказу первый этаж дома оформили в стиле прованс, в оформлении превалировали бежевые и пастельные цвета.
На первом этаже можно увидеть хрустальные люстры и светильники, а на втором их копии. Большинство мебели изготовлено мастером из Тулы, который не только оформил второй этаж панелями из ясеня, но и также выполнил весь фасад…
Владимир и Марина Левкины. Фото: Global Look Press
Однако в 2023 году Владимир Левкин признался, что копит деньги на квартиру в Москве. А когда бывает в столице, то останавливается у друзей.
«Ему очень повезло с понимающей женой, которая разделяет его ценности. Я не могу сказать, что мы живем на улице или на вокзале. Есть уютный дом. А в том, что нам приходится иногда останавливаться у друзей, есть своя романтика», - отмечала также Марина Левкина.
Нередко Марина и Владимир посещали разные светские мероприятия. Автор этих строк видела их буквально в середине октября, на гала-ужине премии «Виктория». Супруги рассказывали о совместных выступлениях на сцене и делились секретом семейного счастья. Все-таки определенный срок они были по-настоящему счастливы.
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