«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: 62-летний Лепс рассказал, когда женится на Авроре Киба, которая моложе на 44 года

Григорий Лепс объявил о намерении жениться на 18-летней Авроре Киба, несмотря на значительную разницу в возрасте. Как сообщается, певец уже сделал девушке предложение. Лепс утверждает, что Аврора — та самая женщина, с которой он хочет провести всю оставшуюся жизнь. В настоящее время девушка учится в Лондонском колледже моды и строит планы на карьеру в мире фэшн-индустрии.

Артист планирует сыграть свадьбу летом, шутливо заметив, что надеется не «рассыпаться» к этому моменту. Он уверяет, что легко поддерживает интерес своей молодой возлюбленной, подчеркивая, что его личность привлекает людей разных возрастов. Разница в возрасте, по мнению Лепса, не является препятствием, так как это «воля Божья». Кстати, певец старше своей возлюбленной на 44 года. Она вполне бы могла стать ему дочкой.

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», - шутил Григорий Лепс в шоу Павла Воли.

Ранее Лепс был женат на Анне Шаплыковой более 20 лет, и у них трое общих детей. Союз распался, предположительно, из-за частых романов певца, среди которых упоминались актрисы Яна Кошкина и телеведущая Юлия Барановская.