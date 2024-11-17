Жена экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина подтвердила его смерть

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. Эту печальную новость сообщил портал Starhit. Согласно информации, музыкант умер на 58-м году жизни. О его кончине рассказала супруга Владимира, Марина Ичетовкина.

В начале 2000-х годов Владимиру Левкину поставили диагноз — рак лимфатической системы. Пройдя через две пересадки костного мозга и многочисленные курсы химиотерапии, певец смог победить болезнь. Однако в 2020 году Левкин признался, что продолжал выступать даже во время рецидива заболевания, которое вернулось спустя десять лет. Артист рассказывал, что на концертах всегда носил с собой чемодан со шприцами и различными медикаментами.

История Владимира Левкина демонстрирует невероятную силу духа перед лицом серьезных испытаний. Все-таки бывший участник группы «На-На» столкнулся с раком лимфатической системы на четвертой стадии, когда врачи практически не оставляли шансов на выздоровление. Однако Левкин не сдался и, пройдя через множество сложных процедур, включая интенсивную химиотерапию, сумел победить болезнь дважды. Более того, он нашел силы поддерживать свою дочь, которая столкнулась с опухолью головного мозга.

Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», заявлял, что активно поддерживал Владимира Левкина в трудные времена. Однако сам Левкин видел ситуацию иначе. Он вспоминал, как однажды Алибасов посетил его в больнице вместе с другими участниками группы. По словам Левкина, продюсер пришел с фотоаппаратом и хотел сфотографироваться с ним, несмотря на то, что тот проходил тяжелый курс химиотерапии и был полностью лысый. Левкин несколько раз просил Алибасова не фотографировать его, но тот все равно сделал снимки с медицинским персоналом и позже опубликовал статью об этом визите.