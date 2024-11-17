Названа причина смерти Владимира Левкина из группы «На-На»

В воскресенье утром, 17 ноября, бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в больнице. Предположительной причиной смерти стали осложнения, вызванные раком крови, с которым артист долго боролся. Эта информация была подтверждена концертным директором музыканта, окончательные выводы будут сделаны после проведения медицинской экспертизы.

О смерти мужа сообщила его супруга Марина Ичетовкина, написавшая в социальных сетях: «Лети, мое солнышко...».

Левкин был госпитализирован в субботу с подозрением на пневмонию. Стоит отметить, что в 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения и двух пересадок костного мозга ему удалось победить болезнь, но через десять лет заболевание снова дало о себе знать. Во время последнего обострения Левкин продолжал давать концерты, беря с собой чемодан с необходимыми лекарствами и шприцами.

Последнее публичное появление Левкина состоялось в конце октября на премьере фильма «Право на лево», где он присутствовал вместе с женой. Артист носил темные очки, объясняя это недавней операцией, но заверяя журналистов, что причин для беспокойства нет. Его последний сольный концерт состоялся 1 ноября, а 9 ноября он вместе с семьей посетил юбилей Александры Пахмутовой в Большом театре.

Весной прошлого года Левкин делился историей своей борьбы с раком в интервью с Лерой Кудрявцевой, утверждая, что находился в состоянии ремиссии уже 10 лет и регулярно контролировал свое состояние здоровья.