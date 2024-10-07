«Надеюсь, жена Натана это смотрит!»: в Сети возмущены тем, как Натан увлекся Лерчек и потерял лидерские позиции в «Звездах в джунглях»

Третий выпуск реалити «Звезды в джунглях» обнажил истинное нутро многих участников проекта. Две противоборствующие коалиции уже не скрываются друг перед другом и даже идут на временное перемирие, если это выгодно в моменте. Вот только спланировать многоходовку и не ошибиться — не так и просто. В этом убедился Натан, лидер одного из союзов.

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В Сети не знают, чему возмущаться больше. Основной хейт льется на Натана, который не только был готов столкнуть между собой Филиппа Воронина и Дарью Блохину — обоих из своей команды, но и, будучи женатым мужчиной, проводит слишком много времени с разведенной Лерчек. Но достается не только ему, но и другим любителям интриг.

Натан и не был лидером на шоу «Звезды в джунглях»

План Натана абсолютно не понравился Евгении Кривцовой. Она озвучила, что члены его коалиции не являются «его подопытными», и открыто выступила против. Бунт, одним словом. Вот только телезрители разводят руками в недоумении. Когда это Натан стал лидером? Называться таковым и быть — две большие разницы, как говорят.