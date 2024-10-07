«Надеюсь, жена Натана это смотрит!»: в Сети возмущены тем, как Натан увлекся Лерчек и потерял лидерские позиции в «Звездах в джунглях»

Третий выпуск реалити «Звезды в джунглях» обнажил истинное нутро многих участников проекта. Две противоборствующие коалиции уже не скрываются друг перед другом и даже идут на временное перемирие, если это выгодно в моменте. Вот только спланировать многоходовку и не ошибиться — не так и просто. В этом убедился Натан, лидер одного из союзов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В Сети не знают, чему возмущаться больше. Основной хейт льется на Натана, который не только был готов столкнуть между собой Филиппа Воронина и Дарью Блохину — обоих из своей команды, но и, будучи женатым мужчиной, проводит слишком много времени с разведенной Лерчек. Но достается не только ему, но и другим любителям интриг.
Натан и не был лидером на шоу «Звезды в джунглях»
План Натана абсолютно не понравился Евгении Кривцовой. Она озвучила, что члены его коалиции не являются «его подопытными», и открыто выступила против. Бунт, одним словом. Вот только телезрители разводят руками в недоумении. Когда это Натан стал лидером? Называться таковым и быть — две большие разницы, как говорят.
Алекс: «Ор. Натан — самопровозглашенный лидер, чьи позиции до сего момента никак не провоцировались. Теперь все ясно?»
channel38388435: «Все ходят и ноют, мол, как он это допустил? Да Натан вообще там никто, какой, блин, лидер».
channel34412821: «Натан очень сильно упал в моих глазах».
channel32737171: «Вообще не пойму, зачем Натан пытался договориться?! Проголосовали бы за Алену, она бы точно проиграла Даше. К чему это было?»
channel30075755: «Натан мужик или где? Скорее, где. Такой же никакущий лидер, как Кучера в Африке, лишь бы себя прикрыть, позорник».
Натан Миров — настоящее имя Алишер Мирзохонов. Фото: ТНТ
Алена Жигалова сделала все, чтобы не вылететь из шоу «Звезды в джунглях» раньше времени
Журналистка Алена Жигалова вызывает противоречивые эмоции у телезрителей. Она не сильна в испытаниях на ловкость и силу, зато мастерски плетет интриги, жертвами которых становятся неугодные ей люди. Кого-то это восхищает, а кого-то — наоборот, жутко раздражает.
И: «Если Алену выгнать, там все помрут от скуки. Так что пусть наводит там суету!»
channel33392979: «Алена интриганка — противно смотреть. Смешно, что даже на фотокарточке на голосовании — лицо Алены без ее знаменитого второго подбородка. Везде замазывает».
Ira: «Алена делает шоу интересным, даже «лидера» Натана подмяла под себя. В испытании на вылет болела за Сашу и очень рада, что он остался. Надеюсь в следующий раз он с умом свои два голоса распределит».
channel27876134: «Алена Блин ведет себя как бандерша. Ее на вылет. Никогда не буду смотреть ее передачи — наглая, хитрая, неприятная».
Алена Жигалова, она же Алена Блин. Фото: ТНТ
Натан и Лерчек зря поддались чувствам
Вместо того чтобы заниматься лидерскими делами, женатый Натан увлекся хохотливой Лерчек. И если остальные участники проекта высказались по теме довольно деликатно, то в Сети слова особо не подбирали.
Инна: «Натан и Лерчек — это конечно кринж. Один пришел показать семье, какой он крутой и сильный, но показывает почему-то совсем другое. А блогерша лечит на передачах, что не знала, что Натан женат. Ну, конечно, кольцо на пальце просто так у него».
MyMajesty: «Надеюсь, жена Натана это смотрит!»
Sas: «Натан, все верно! Занимайся любовью, а не войной!»
channel36759615: «Лерчек так смешно и по-детски крутит попой перед Натаном, а в испытании она из шорт вообще пытается стринги сделать».
Лерчек — Валерия Чекалина, известная блогерша. Фото: ТНТ
Женская половина комментаторов от всей души желала Лерчек возвращение бумеранга. И, похоже, перестаралась. Учитывая, в какую переделку угодила блогерша по возвращению из Колумбии.
Читайте также: