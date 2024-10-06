Что сразу сделала Кривцова, когда вернулась домой из шоу «Звезды в джунглях», почему ужаснулась своему первому фото и что ее бесило в проекте

В шоу «Звезды в джунглях» обстановка продолжает накаляться, а интриги закручиваются все сильнее. При этом блогер Евгения Кривцова считает, что главной трудностью для нее были не испытания, не голод, не заговоры, а жара…
В эксклюзивном интервью Teleprogramma.org участница телешоу рассказала, что ее беспокоило на проекте, почему они воровали еду у капибары и как справлялась с желанием наесться до «полного пуза» по приезде домой.
— Что в шоу «Звезды в джунглях» вам было сложнее всего перенести: чувство голода, напряжение из-за постоянной конкуренции, интриги, конкурсы с различными гадами и отвратительной едой?
— Чувство голода, напряжение из-за постоянных конкуренций, интриги, конкурсы с различными гадами — это так отвратительно! Но сложнее всего, наверное, было перенести эту дикую знойную жару. Когда ты стоишь на испытаниях, и когда ты просто даже выходишь и идешь на испытание, твоя футболка уже мокрая. Хотя у меня не высокое потоотделение, но там такая влажность, что все твои вещи становятся мокрыми. И когда ты стоишь на знойном солнце и проходишь испытания, это очень тяжело, даже изматывающе. И, на самом деле, я думаю, что вот это самое сложное, когда ты стоишь и думаешь, что ты сейчас солнечный удар отхватишь. И я знаю, что многим было плохо.
— Не было привыкания к голоду на какой-то день? Ведь говорят, что через три дня желудок ужимается и чувство голода пропадает даже при минимальных порциях.
— Вообще, я раньше голодала по четыре дня на сухую, это без еды и воды. Эти практики я проводила дома. И, в принципе, мозг перестраивается, в какой-то момент ты уже не хочешь есть. Это абсолютно нормально. Но на проекте ты находишься в другой среде, в коллективе. Есть люди, которые постоянно говорят о еде, которые хотят постоянно есть. Меня даже это иногда бесило! Потому что мне казалось, что можно один раз не поужинать и сохранить эти деньги в банке. Но ты в коллективе, где разные люди. Есть нытики, есть те, для кого голод — настоящая проблема. Мы старались делать порции меньше, но мне все равно казалось, что все очень много едят. Лично я могла есть меньше вообще спокойно. Или, например, не съедать вечером всю еду, чтобы утром было что поесть. Уж лучше с голодным желудком лечь спать.
— На сколько килограммов вы похудели во время шоу? Когда приехали домой, не хотелось есть все подряд?
— Я не знаю на сколько похудела, не взвешивалась. И там не было зеркал. Но я помню, как после проекта сняла себя на телефон и была в шоке, потому что у меня торчали кости, я была очень-очень худая. В этот момент я поняла, что надо как-то возвращать свой вес. Сначала есть не особо хотелось, но постепенно начинала есть больше, больше, больше, и потом я даже очень сильно поправилась, потому что я ела очень много. На самом деле это болезненная история, потому что тебе кажется, что ты не наелся, что тебе хочется еще. В итоге потом мне удалось вернуть свой изначальный вес, и в этом стабильном весе я сейчас нахожусь.
Участники шоу. Фото: ТНТ
— Что вы сделали первым делом, когда вернулись к себе домой после проекта?
— Первым делом я приняла ванну. Мне захотелось лечь в ванну и просто полежать, «покиснуть», потому что там мы мылись в душе с холодной водой, мыли головы холодной водой. И это было не очень комфортно, особенно после испытания с гуакамоле, когда девочки все макали в него волосы. Было сложно промыть голову, вымыть эти из-за того, что вода холодная и напор в душе очень слабый. Короче, эти частички я еще потом несколько раз вымывала, потому что они остались в волосах. Поэтому, конечно, хотелось лечь в ванну, выпить чашечку кофе. Я вообще обожаю полежать в ванне, меня это сильно наполняет, освобождает от всего ненужного. В общем, я очень сильно от этого кайфую.
— Вы воровали морковку и яблоки у капибары, неужели там не было фруктовых деревьев?
— Конечно, не было. Во-первых, у нас был периметр, за территорию которого мы выходить не могли по правилам проекта. Во-вторых, лагерь был создан специально для участников. И, естественно, там не было рядом ни бананов, ни кокосов, ничего подобного. Это все было сделано, чтобы у нас не было возможности что-то найти и поесть. Поэтому мы воровали у капибары.
Мы ее не объедали! Мы просто брали небольшое количество морковки, которую мы потом варили и ели несколько дней, и наши блюда благодаря ей становились очень вкусные. И то же самое с яблоком. Ее ведь еще покормят, а нас нет!
Капибаре давали так много морковки, что она это сроду не съела бы! Под палящим солнцем морковка просто испортилась бы. Тем более я наблюдала, сколько она ест, и видела, что все она не съедает.
Евгения Кривцова. Фото: ТНТ
— В шоу «Выжить в Дубае», как выяснилось позже, работал с участниками психолог, чтобы они не утратили свои силы. Кроме того, у ребят был тренажерный зал. В вашем проекте «Звезды в джунглях» было нечто подобное? Как вам удавалось оставаться в нормальной физической форме, чтобы пройти испытания?
— У нас не было психологов, а наш спортзал — это та пара предметов, которые мы получили в качестве бонуса. Но под палящим солнцем особо не хотелось заниматься. Но кто хотел, тот занимался. Мы просто держали себя в каком-то ресурсе. Кто-то физически, эмоционально не справлялся. И вы дальше все увидите. Я не хочу спойлерить. Я хочу, чтобы зритель кайфовал каждую серию. Просто смотрел и наслаждался. Потому что каждая серия будет мощнее и мощнее предыдущей. Вот увидите, как нам удавалось не падать духом.
— После шоу стали ли вы смотреть на мир иначе? Вынесли какие-то важные уроки для себя?
— Когда ты находишься на шоу, ты начинаешь ценить больше жизнь, общение с людьми, еду, время. У нас там не было телефонов, поэтому мы не тратили время на интернет. Там настоящая жизнь, там происходит понимание этой жизни, и оно очень ценно.
Возможно, что-то во мне щелкнуло, и, может, это не сильно заметно, но точно что-то появилось внутри. На проекте я не играла, а максимально жила свою жизнь. Доверяла людям, доверяла себе и старалась, чтобы все было честно и справедливо. Но если бы меня еще раз позвали на это шоу, то я, наверное, уже точно там играла. Почему? Увидите все сами.
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