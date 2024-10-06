Что сразу сделала Кривцова, когда вернулась домой из шоу «Звезды в джунглях», почему ужаснулась своему первому фото и что ее бесило в проекте

В шоу «Звезды в джунглях» обстановка продолжает накаляться, а интриги закручиваются все сильнее. При этом блогер Евгения Кривцова считает, что главной трудностью для нее были не испытания, не голод, не заговоры, а жара…

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.org участница телешоу рассказала, что ее беспокоило на проекте, почему они воровали еду у капибары и как справлялась с желанием наесться до «полного пуза» по приезде домой.

— Что в шоу «Звезды в джунглях» вам было сложнее всего перенести: чувство голода, напряжение из-за постоянной конкуренции, интриги, конкурсы с различными гадами и отвратительной едой?

— Чувство голода, напряжение из-за постоянных конкуренций, интриги, конкурсы с различными гадами — это так отвратительно! Но сложнее всего, наверное, было перенести эту дикую знойную жару. Когда ты стоишь на испытаниях, и когда ты просто даже выходишь и идешь на испытание, твоя футболка уже мокрая. Хотя у меня не высокое потоотделение, но там такая влажность, что все твои вещи становятся мокрыми. И когда ты стоишь на знойном солнце и проходишь испытания, это очень тяжело, даже изматывающе. И, на самом деле, я думаю, что вот это самое сложное, когда ты стоишь и думаешь, что ты сейчас солнечный удар отхватишь. И я знаю, что многим было плохо.

— Не было привыкания к голоду на какой-то день? Ведь говорят, что через три дня желудок ужимается и чувство голода пропадает даже при минимальных порциях.

— Вообще, я раньше голодала по четыре дня на сухую, это без еды и воды. Эти практики я проводила дома. И, в принципе, мозг перестраивается, в какой-то момент ты уже не хочешь есть. Это абсолютно нормально. Но на проекте ты находишься в другой среде, в коллективе. Есть люди, которые постоянно говорят о еде, которые хотят постоянно есть. Меня даже это иногда бесило! Потому что мне казалось, что можно один раз не поужинать и сохранить эти деньги в банке. Но ты в коллективе, где разные люди. Есть нытики, есть те, для кого голод — настоящая проблема. Мы старались делать порции меньше, но мне все равно казалось, что все очень много едят. Лично я могла есть меньше вообще спокойно. Или, например, не съедать вечером всю еду, чтобы утром было что поесть. Уж лучше с голодным желудком лечь спать.

— На сколько килограммов вы похудели во время шоу? Когда приехали домой, не хотелось есть все подряд?

— Я не знаю на сколько похудела, не взвешивалась. И там не было зеркал. Но я помню, как после проекта сняла себя на телефон и была в шоке, потому что у меня торчали кости, я была очень-очень худая. В этот момент я поняла, что надо как-то возвращать свой вес. Сначала есть не особо хотелось, но постепенно начинала есть больше, больше, больше, и потом я даже очень сильно поправилась, потому что я ела очень много. На самом деле это болезненная история, потому что тебе кажется, что ты не наелся, что тебе хочется еще. В итоге потом мне удалось вернуть свой изначальный вес, и в этом стабильном весе я сейчас нахожусь.