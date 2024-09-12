Как отреагировал муж Кривцовой на ее участие в «Звездах в джунглях»: «Был не рад»

Блогер Евгения Кривцова в День семейного общения, 12 сентября, раскрыла интересные факты о том, как ее близкие восприняли ее участие в новом проекте ТНТ «Звезды в джунглях». Напомним, реалити будут показывать в 18:30 по воскресеньям с 22 сентября.

«Мы всегда с детьми смотрим шоу «Звезды в Африке» — видели все сезоны. И мои дети всегда спрашивали меня: «Когда уже ты поедешь, когда уже ты поедешь?» Так что я знала, что дети очень сильно обрадуются, потому что они всегда хотели, чтобы мама приняла участие в таком шоу», — поведала Евгения.

Как рассказала Кривцова сайту Teleprogramma.org , для ее детей она — самая яркая звездочка. Поэтому когда блогер сообщила наследникам, что отправляется на шоу «Звезды в джунглях» , те были в полном восторге.

«Отпускали они меня с легкостью. Когда на проекте были какие-то сложности, я писала сыну, что, возможно, меня выгонят на голосовании. А он отвечал: «Мама, ты никуда не уйдешь, мы тебя любим и дома не ждем без победы, мы в тебя верим, иди до конца». Это были очень важные мотивационные слова от старшего сына, которые мне очень помогли. Ну, а муж был не очень рад, что я так надолго уезжаю в компании других мужчин. Но ничего, привык», — призналась блогер.

А еще за Евгению Кривцову сильно переживала бабушка, ей было страшно, что внучка уезжает в какое-то непонятное место, будет плохо кушать и жить в сложных условиях.

«Но не было такого, чтобы кто-то меня прямо отговаривал ехать, просто кто-то был очень рад за меня, а кто-то не очень», — уточнила участница проекта.