Кривцова — о «Звездах в джунглях»: «Многим было плохо, стоишь и думаешь, что солнечный удар отхватишь»

Участница шоу ТНТ «Звезды в джунглях» Евгения Кривцова рассказала Teleprogramma.org о главных сложностях, с которыми она столкнулась в реалити.

Конечно, ее беспокоили и голод, и напряжение из-за постоянных интриг, и конкурсы с различными гадами и тухлятиной, но тяжелее всего она переносила царящую в джунглях жару.

«Когда ты стоишь на знойном солнце и проходишь испытания, это очень тяжело, даже изматывающе. Я думаю, что это самое сложное, когда ты стоишь и думаешь, что сейчас солнечный удар отхватишь. И я знаю, что многим было плохо», — поведала журналисту издания Teleprogramma.org блогер.

Также Евгения сказала, что после проекта очень долго не могла вылезти из горячей ванны, поскольку мыться участникам реалити приходилось в холодной воде. Особенно тяжко это было в те моменты, когда они проходили испытания с чем-то неприятным по консистенции и запаху.

Например, в конкурсе с переносом гуакамоле звезды погружали головы в соус и переносили его так на себе в бочку. Потом, по словам Жени, она вымывала кусочки авокадо из головы несколько дней.