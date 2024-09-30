«Прищепки бы на голову прицепить»: Лерчик расчесала зубами ламу на шоу «Звезды в джунглях», но в Сети этого не оценили

Однако испытание оказалось опаснее, чем думали ребята. Животное было не в восторге от того, что с ним делают. Лама начала отбиваться задними ногами, да так, что даже попала по лицу блогерши. Каково же было удивление участников, когда они поняли, что это нисколько не испугало отчаянную соплеменницу. Номер перешел в разряд «смертельного», но даже это не оценили в Сети.

channel29776777: «Зачем использовать животных как инвентарь для игры? Что за отношение? Кто придумывал эти конкурсы? На шоу «Выжить в Дубае», не использовали животных, но конкурсы были тяжелые, именно направлены на выносливость человека! Смотреть за игрой, за испытаниями было очень интересно! А здесь что? Надо на это обратить внимание и не оставлять безнаказанно!»

channel31833843: «В этот раз конкурсы странные, пошлые и извращенные — что с ламой, что с рыбой».

channel24726009: «Жалко в этом шоу только: ламу, краба, капибару, рыб и попугая».

Анна: «Что за живодерское шоу? Капибара сидит в малюсеньком вольере, бедного краба в этой банке продержали — хотите жрать, так не мучали бы хотя бы его. Кидаться мертвой рыбой — «гениальная» идея, такая же «гениальная», как сдергивать прищепки с шерсти ламы. Прищепки бы на голову редактору прицепить и посрывать так же, а шоу закрыть. Смотрю первый раз, думала подобие «Выжить в Дубае», но ошиблась, там таких издевок нет».