«Прищепки бы на голову прицепить»: Лерчик расчесала зубами ламу на шоу «Звезды в джунглях», но в Сети этого не оценили
Валерия Чекалина. Фото: ТНТ/скриншот
Канал ТНТ показал второй выпуск реалити, в котором голодные селебрити стараются не съесть друг друга.
Новый сезон «Звезды в джунглях» проходит в Колумбии. В первом выпуске участники шоу отправили домой Дану Борисову, но ее место пустовало недолго. К голодным выживальщикам присоединилась Клава Кока. Две коалиции, на которые раскололся коллектив, моментально начали подковерные игры, чтобы пополнить свои ряды ценным союзником.
Однако даже не это стало самым зрелищным моментом второго выпуска. В этот раз, помимо Даниила Вахрушева, на комментаторов произвела впечатление Лерчек. Обычно гиперактивная знаменитость раздражает аудиторию излишней экспрессивностью. Но в этот раз блогерша показала себя с довольно неожиданной стороны.
На шоу «Звезды в джунглях» был конкурс с использованием мертвой рыбы. Фото: ТНТ/скриншот
Ради команды Лерчек не побоялась копыт ламы, но нарвалась на хейт
Вечно голодным знаменитостям периодически предлагают пройти оригинальные испытания ради монет, на которые можно купить еду. Снимать прищепки ртом с живой ламы с завязанными глазами без раздумий вызвалась Лерчек, сказав, что не страдает излишней брезгливостью.
Лерчик расчесала зубами ламу на шоу «Звезды в джунглях». Фото: ТНТ/скриншот
Однако испытание оказалось опаснее, чем думали ребята. Животное было не в восторге от того, что с ним делают. Лама начала отбиваться задними ногами, да так, что даже попала по лицу блогерши. Каково же было удивление участников, когда они поняли, что это нисколько не испугало отчаянную соплеменницу. Номер перешел в разряд «смертельного», но даже это не оценили в Сети.
channel29776777: «Зачем использовать животных как инвентарь для игры? Что за отношение? Кто придумывал эти конкурсы? На шоу «Выжить в Дубае», не использовали животных, но конкурсы были тяжелые, именно направлены на выносливость человека! Смотреть за игрой, за испытаниями было очень интересно! А здесь что? Надо на это обратить внимание и не оставлять безнаказанно!»
channel31833843: «В этот раз конкурсы странные, пошлые и извращенные — что с ламой, что с рыбой».
channel24726009: «Жалко в этом шоу только: ламу, краба, капибару, рыб и попугая».
Анна: «Что за живодерское шоу? Капибара сидит в малюсеньком вольере, бедного краба в этой банке продержали — хотите жрать, так не мучали бы хотя бы его. Кидаться мертвой рыбой — «гениальная» идея, такая же «гениальная», как сдергивать прищепки с шерсти ламы. Прищепки бы на голову редактору прицепить и посрывать так же, а шоу закрыть. Смотрю первый раз, думала подобие «Выжить в Дубае», но ошиблась, там таких издевок нет».
Алена Жигалова плетет интриги на шоу «Звезды в джунглях». Фото: ТНТ/скриншот
Животные страсти между Даниилом Вахрушевым и Аленой Жигаловой
Но если животные еще нашли сочувствие в глазах телезрителей, то главные скандалисты этого сезона — Алена Жигалова и Даниил Вахрушев — такой милости не заслужили. Их откровенные оскорбления в сторону друг другу заставили комментаторов по-другому посмотреть и на одного, и на вторую.
channel37320196: «Бедненькому Даниилу уже 32 года. Нужно свои эмоции контролировать!»
Любовь: «Алена Блин такая мерзкая женщина, Даня ее раскусил, правда, сделал это грубо и топорно».
channel38406225: «Очень жаль, что родители не воспитали Даню нормальным человеком, и очень жаль его женщину. При всей неприязни к Алене Даня мерзкий вообще».
Дарья: «Несмотря на колкие выражения Данила, расстроена что он покинул проект. Есть четкое ощущение, что его слили».
channel29025477: «Данил — настоящее животное. Нельзя так к другим участникам шоу!»
krmv_y: «Ура, этот плакса вылетел! Напоминает поведение Стоуна на шоу «Выжить в Дубае», но Стоун лучше, как оказалось».
Даниил Вахрушев вылетел во втором выпуске шоу «Звезды в Джунглях». Фото: ТНТ/скриншот