Елена Север в коротком платье, а Олеся Судзиловская — в роковом красном: какие наряды выбрали звезды для закрытия кинофестиваля «КиноБраво»

Лянка Грыу: «Сын у меня уже опытный кинематографист»

Лянка Грыу пришла на закрытие кинофестиваля «КиноБраво» в двубортном приталенном жакете с одной пуговицей и в полупрозрачной плиссированной юбке.

Teleprogramma.org поинтересовалась у Лянки Грыу, взяла ли она с собой на кинофестиваль своего сына Максима, как это сделала актриса Мария Кожевникова.

«Я приехала на кинофестиваль на полторы суток. Это был четверг-пятница, а у сына школа. Я стараюсь его не выдергивать. Новые предметы, он в седьмом классе, поэтому я по работе езжу одна», — отметила актриса.

По словам Лянки Грыу, в скором времени она с родителями и сыном отправится отдыхать в Железноводск.