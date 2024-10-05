Елена Север в коротком платье, а Олеся Судзиловская — в роковом красном: какие наряды выбрали звезды для закрытия кинофестиваля «КиноБраво»

В Сочи завершил работу Первый международный кинофестиваль зрительского кино «КиноБраво». Закрытие кинофорума по традиции предваряла красная дорожка.
Первым на ней появился актер Роман Попов, который признался в любви к Сочи. Он отметил, что этот город занимает в его сердце особое место. Только раньше он приезжал сюда на кинофестиваль «Кинотавр», а теперь его путь лежит на фестиваль «КиноБраво».
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Роман Попов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Затем по красной дорожке продефилировала певица Мария Вебер. Она надела золотое платье с рукавами «Летучая мышь» на поясе.
Мария Вебер. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Елена Север: «У жюри были жаркие дискуссии»
Продюсер кинофестиваля «КиноБраво», певица и актриса Елена Север выбрала для выхода в свет мини-платье с топом в виде крупного банта. Она поделилась с журналистами своими мыслями по поводу решения жюри фестиваля.
«Я спросила у Марка (председатель жюри кинофестиваля Марко Мюллер – прим. ред), насколько тяжело было выбрать лучших из лучших. Он сказал, что возникали жаркие дискуссии. И тем интереснее будет увидеть вердикт жюри», — отметила Елена Север.
Елена Север. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Карина Андоленко облачилась в костюм, состоящий из жакета и юбки с ассиметричными полосами.
Актриса Олеся Судзиловская надела платье насыщенного брусничного цвета, не забыв про белый клатч. В тон цвета наряда она подобрала украшение в виде цветка. Олеся Судзиловская вышла на красную дорожку вместе с мужем.
Олеся Судзиловская с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Лянка Грыу: «Сын у меня уже опытный кинематографист»
Лянка Грыу пришла на закрытие кинофестиваля «КиноБраво» в двубортном приталенном жакете с одной пуговицей и в полупрозрачной плиссированной юбке.
Teleprogramma.org поинтересовалась у Лянки Грыу, взяла ли она с собой на кинофестиваль своего сына Максима, как это сделала актриса Мария Кожевникова.
«Я приехала на кинофестиваль на полторы суток. Это был четверг-пятница, а у сына школа. Я стараюсь его не выдергивать. Новые предметы, он в седьмом классе, поэтому я по работе езжу одна», — отметила актриса.
По словам Лянки Грыу, в скором времени она с родителями и сыном отправится отдыхать в Железноводск.
Лянка Грыу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
— Берете ли вы Максима на съемочные площадки?
— Да. Иногда беру, когда не очень сложные съемочные дни. Он уже у меня такой опытный кинематографист.
После окончания красной дорожки состоялась «раздача слонов». Так, призы в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший сценарий» забрала египетская картина «Игра вслепую». Награду за лучшую режиссуру взяла лента «Ископаемое», а лучшим фильмом стал югославский фильм «Стражи формулы».
После окончания формальной части мероприятия для гостей выступили певцы Александр Шоуа и Алексей Чумаков.
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