Юлия Пересильд говорила о звездной болезни дочери, а Андрей Мерзликин — об искусственном интеллекте: что происходило на бранче кинофестиваля «КиноБраво»

— Юлия, Аня — простая девочка, но сейчас она стала звездой. Как вы думаете, пройдет ли она испытание медными трубами?

— Она никогда не была простой девочкой. А вот я простая девочка. Аня такой не родилась изначально. Она всегда больше видела, больше знала, чем ее сверстники в определенную единицу времени.

А вообще, мы делаем все, чтобы этого не произошло. Это большой труд — ее в первую очередь!

Аня со всем хорошо справляется, она молодец. Но пока ей рано задавать такие вопросы. Поговорим лет в 40.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

— Вам снится космос?

— Пару раз было, но это счастливые сны.

— А не хотели бы повторить свой полет снова?

— Мне бы очень хотелось ощутить то, что мы ощущали, но, наверное, не стоит, потому что вроде бы мы все там сделали — сняли кино. Теперь уж надо ставить перед собой какие-то новые вызовы. А иначе зачем все это?

Что же касается других звездных гостей, то Анастасия Макеева подчеркнула свои пышные формы, выбрав платье брусничного цвета с драпировкой и завышенной талией. Актрису сопровождал ее муж Роман Мальков.