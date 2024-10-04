Юлия Пересильд говорила о звездной болезни дочери, а Андрей Мерзликин — об искусственном интеллекте: что происходило на бранче кинофестиваля «КиноБраво»

В рамках Первого международного кинофестиваля «КиноБраво» прошел бранч журнала Ok. Это одно из самых стильных мероприятий кинофорума, которое является своеобразной прелюдией к закрытию кинофестиваля. И звезды также выбирают для него оригинальные наряды.
Юлия Пересильд: «Теперь уже надо ставить перед собой какие-то новые вызовы»
Одними из самых модных гостей бранча, конечно, стали актриса Юлия Пересильд с дочкой Анной. Так, звезда фильма «Вызов» появилась в маленьком черном платье с открытой спиной. А Анна — в голубом жакете из денима и леггинсах. Обе артистки признались, что выбирали наряды самостоятельно. И, конечно, поговорили с журналистами о творчестве.
Также Анна Пересильд рассказала СМИ, что сейчас снимается в мюзикле «Алиса в стране чудес».
«Сейчас этот проект у меня на первом месте. Когда ты вдохновлен проектом и готов вкладываться в него на 1001%, ты пытаешься делать какие-то дела типа школьных или учебы в музыкальной школе, но они отходят на второй план», — рассказала Анна.
Юлия и Анна Пересильд. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
— Юлия, Аня — простая девочка, но сейчас она стала звездой. Как вы думаете, пройдет ли она испытание медными трубами?
— Она никогда не была простой девочкой. А вот я простая девочка. Аня такой не родилась изначально. Она всегда больше видела, больше знала, чем ее сверстники в определенную единицу времени.
А вообще, мы делаем все, чтобы этого не произошло. Это большой труд — ее в первую очередь!
Аня со всем хорошо справляется, она молодец. Но пока ей рано задавать такие вопросы. Поговорим лет в 40.
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— Вам снится космос?
— Пару раз было, но это счастливые сны.
— А не хотели бы повторить свой полет снова?
— Мне бы очень хотелось ощутить то, что мы ощущали, но, наверное, не стоит, потому что вроде бы мы все там сделали — сняли кино. Теперь уж надо ставить перед собой какие-то новые вызовы. А иначе зачем все это?
Что же касается других звездных гостей, то Анастасия Макеева подчеркнула свои пышные формы, выбрав платье брусничного цвета с драпировкой и завышенной талией. Актрису сопровождал ее муж Роман Мальков.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
Карина Андоленко выбрала для выхода в свет черное платье-майку свободного кроя с декором в виде крупных белых пуговиц и женским профилем.
Карина Андоленко. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
Стильная Олеся Судзиловская надела блузу рубашечного кроя с украшением на рукавах в виде крупных цветов и брюки молочного оттенка, которые поддержала клатчем такого же цвета.
Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
Елена Север облачилась в черное платье-краше, поверх которого надела жакет без рукавов.
Андрей Мерзликин: «Будущее будет сильно изменено с помощью искусственного интеллекта»
Креативный продюсер кинофестиваля, актер Андрей Мерзликин пришел на мероприятие с женой Анной. Оба отдали предпочтение демократичному стилю в одежде. Журналисты спросили актера, нужно ли, на его взгляд, публичному лицу вести соцсети.
Елена Север. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
«Это очень важно. Это практически твоя визитная карточка, этому нужно учиться. Это проявление твоей культуры. Но страницу нужно правильно вести.
Через нее можно говорить о себе, своем мировоззрении, позиции. Да, это проведение времени, но через него ты прокладываешь мосток в будущее. Раньше говорили: «Береги честь смолоду», а теперь — «береги страничку смолоду», потому что потом пожалеешь, что там выложил, — отметил Андрей Мерзликин.
— Важно понимать, что ты чувствуешь и думаешь и осознанно к этому относиться, даже в 14 лет. Чтобы в 30 лет, когда ты будешь выдвигаться в мэры, тебе никто не вспомнил твою глупость. Об этом надо думать, Интернет ничего не забывает. Это высокая культура, к которой нужно относиться с пониманием, серьезностью и со всей долей ответственности».
Андрей Мерзликин с женой Анной. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
— Как вы думаете, может ли искусственный интеллект заменить актеров на съемочной площадке?
— Не знаю. Но, безусловно, будущее будет сильно видоизменено с помощью искусственного интеллекта. Нам этого не избежать, просто нужно научиться с этим работать, расставлять красные линии, если мы умеем это делать, если мы осознанные люди.
Правда, не все умеют ценить то, в чем выросли, и то, что происходит сейчас. Этих людей ждет крах, тогда их заменит искусственный интеллект. А если ты человек, который крепко стоит на ногах и понимает, что для тебя важно, то в принципе на тебя сложно повлиять.
Ты полноценная взрослая личность и не поддаешься ветреным современным влияниям. Просто ты можешь двигаться вперед вместе с ними и разрешать им быть с тобой в дружеских отношениях.
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