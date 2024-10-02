Вячеслав Макаров о кинофестивале «КиноБраво», новой роли и Анне Плетневой: «Я играл популярного телеведущего, который сталкивается с главным героем в туалете»

В Сочи продолжается первый международный кинофестиваль коммерческих фильмов «КиноБраво». Ведущим церемонии открытия в тандеме с певицей и актрисой Еленой Север стал телеведущий проекта «Маска» и «Шоу Аватар» Вячеслав Макаров.
Корреспондент Teleprogramma.org встретила его на следующий день на премьере фильма «Я начинаю видеть свет» Константина Худякова и расспросила о киноролях, связях с Сочи и совместных планах с Анной Плетневой.
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«Я приезжаю отдыхать в Сочи стабильно раз в год»
- Вячеслав, рады видеть вас на кинофестивале «КиноБраво»…
- Меня пригласили в качестве ведущего церемоний открытия и закрытия, которое состоятся 4 октября. Мы с Еленой Север подготовили номер в жанре мюзикла, который также показали на церемонии открытия.
И в целом мне очень понравилась атмосфера, царящая в зале. Как говорится, все было очень красиво, стильно, дорого, богато. В зале присутствовало много талантливых, красивых людей.
Но это актеры! Они не могут не быть харизматичными людьми, поэтому вчера все было пропитано атмосферой искусства.
- А что вас связывает в Сочи, где проходит фестиваль?
- Чурчхела – максимум, что меня связывает с городом Сочи. И, конечно, бесконечная любовь к курорту, потому что я сюда приезжаю отдыхать стабильно раз в год.
- Недавно вы снялись в сериале «Петровка, 38» телеканала НТВ…
- Это была эпизодическая роль. К сожалению, она не была такой масштабной, как хотелось бы, но все с чего-то начинают. Поэтому я думаю, что это станет моим неким началом в киноиндустрии.
Вячеслав Макаров и Елена Север на открытии кинофестиваля «КиноБраво». Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
- Что самое интересное, я играл самого себя. Человека, который является популярным телеведущим и столкнулся с главным героем в туалете.
«Я очень хочу удивляться вместе со зрителями»
- Ждать ли нам шестой сезон «Маски»?
- Он будет сто процентов! Я говорил об этом в прямом эфире в конце пятого сезона, поэтому это ни для кого не секрет, а абсолютно правдивая информация.
- А персонажи проекта пока держатся в секрете?
- Для меня это все тайна. Я очень хочу удивляться вместе со зрителями, поэтому со всеми героями познакомлюсь на официальной презентации перед началом съемочного процесса.
Вячеслав Макаров на открытии кинофестиваля «КиноБраво». Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
- Вы однажды рассказали о совместных проектах с группой «Винтаж» и ее солисткой Анной Плетневой. Ждать ли нам их?
- Пока мы не планировали ничего делать, потому что у Анечки очень плотный график и есть свой план релизов.
И пока мы не состыковываемся по времени. Но можно точно ждать моей сольной песни в октябре.
- Часто ли у вас получается видеться с Анной?
- К сожалению, нет, потому что Анечка не вылезает из гастролей. И у меня тоже очень большая загруженность. Поэтому мы только по телефону можем обменяться сообщениями и поделиться эмоциями.
- Какие еще проекты с вашим участием выйдут в ближайшее время?
- Ожидается еще один проект. Но, к сожалению, пока не могу о нем говорить, потому что существует контракт о неразглашении информации.
В любом случае он будет очень крутой! А в ближайшее время «Шоу Аватар» стартует уже этой осенью.
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