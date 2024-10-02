Вячеслав Макаров о кинофестивале «КиноБраво», новой роли и Анне Плетневой: «Я играл популярного телеведущего, который сталкивается с главным героем в туалете»

В Сочи продолжается первый международный кинофестиваль коммерческих фильмов «КиноБраво». Ведущим церемонии открытия в тандеме с певицей и актрисой Еленой Север стал телеведущий проекта «Маска» и «Шоу Аватар» Вячеслав Макаров.

Корреспондент Teleprogramma.org встретила его на следующий день на премьере фильма «Я начинаю видеть свет» Константина Худякова и расспросила о киноролях, связях с Сочи и совместных планах с Анной Плетневой.

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«Я приезжаю отдыхать в Сочи стабильно раз в год»

- Вячеслав, рады видеть вас на кинофестивале «КиноБраво»…

- Меня пригласили в качестве ведущего церемоний открытия и закрытия, которое состоятся 4 октября. Мы с Еленой Север подготовили номер в жанре мюзикла, который также показали на церемонии открытия.

И в целом мне очень понравилась атмосфера, царящая в зале. Как говорится, все было очень красиво, стильно, дорого, богато. В зале присутствовало много талантливых, красивых людей.

Но это актеры! Они не могут не быть харизматичными людьми, поэтому вчера все было пропитано атмосферой искусства.

- А что вас связывает в Сочи, где проходит фестиваль?

- Чурчхела – максимум, что меня связывает с городом Сочи. И, конечно, бесконечная любовь к курорту, потому что я сюда приезжаю отдыхать стабильно раз в год.

- Недавно вы снялись в сериале «Петровка, 38» телеканала НТВ…

- Это была эпизодическая роль. К сожалению, она не была такой масштабной, как хотелось бы, но все с чего-то начинают. Поэтому я думаю, что это станет моим неким началом в киноиндустрии.