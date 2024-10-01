Мария Кожевникова о пятом ребенке, казино и чайлдфри: «Никто не должен никого заставлять рожать!»

Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» — в самом разгаре. И на днях в его рамках состоялся вечер караоке, посвященный песням из кинофильмов. Шлягеры из любимых кинокартин исполняли приглашенные на мероприятие артисты, а также те, кому досталась такая возможность по лотерее.

Одной из почетных гостей вечера стала актриса Мария Кожевникова. Недавно Марию, замеченную на красной дорожке в свободном платье, заподозрили в пятой беременности. Однако артистка опровергла эти слухи в своих соцсетях.

Она отметила, что еще не пришла в себя после рождения четвертого ребенка. Но восстанавливает форму благодаря диетам, физическим нагрузкам и БАДам. А снижать вес кардинальными методами, то есть с помощью того же «Оземпика», пока не намерена.

Однако корреспондент Teleprogramma.org все же поинтересовалась у Марии, не хотела бы она еще родить дочку. Но наш разговор начался «с игры».

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«Мы живем в гостинице, где останавливались мои родители»

— Мария, вечер проходит в казино Сочи. Когда-нибудь пробовали попытать там счастья?

— Очень давно не была в казино. Причем, по-моему, играла в Америке. Хотя в России тоже, когда казино еще были разрешены. Но не крупно проигрывала и выигрывала.

Правда, один раз мне уже надоело играть, и я поставила все фишки на какое-то одно число. То есть процент удачи был один из ста, но я все-таки выиграла. Однако эта история случилась давным-давно.

— А вы сами азартный человек?

— Наверное, да. Мне нравится вовлекаться вглубь. И если что-то мне интересно, то меня это начинает заводить.

— Вас что-то связывает с Сочи, где проходит кинофестиваль «КиноБраво»?

— Я не часто бываю здесь. Но когда-то приезжала на «Кинотавр». Кстати, сейчас мы живем в гостинице, в которой останавливались мои родители. Мне почему-то хотелось проехаться по их местам.

Вы знаете, это просто невероятно. Сижу в ресторане, рядом мой младший сын Саша, которому годик. А неподалеку расположились двое мужчин уже достаточно пожилого возраста. И Саша подходит к ним, говорит: «Дядя» и дает им руку.

А этот «дядя» поворачивается ко мне и говорит: «А я знаю вашу маму». Я удивилась его словам. А этот мужчина продолжает: «Вашу маму же зовут Маргарита? Я в молодости ее очень хорошо знал». Приехала в отель, где останавливались родители, и сразу встретила человека, который знает мою маму.