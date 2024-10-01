Мария Кожевникова о пятом ребенке, казино и чайлдфри: «Никто не должен никого заставлять рожать!»

Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» — в самом разгаре. И на днях в его рамках состоялся вечер караоке, посвященный песням из кинофильмов. Шлягеры из любимых кинокартин исполняли приглашенные на мероприятие артисты, а также те, кому досталась такая возможность по лотерее.
Одной из почетных гостей вечера стала актриса Мария Кожевникова. Недавно Марию, замеченную на красной дорожке в свободном платье, заподозрили в пятой беременности. Однако артистка опровергла эти слухи в своих соцсетях.
Она отметила, что еще не пришла в себя после рождения четвертого ребенка. Но восстанавливает форму благодаря диетам, физическим нагрузкам и БАДам. А снижать вес кардинальными методами, то есть с помощью того же «Оземпика», пока не намерена.
Однако корреспондент Teleprogramma.org все же поинтересовалась у Марии, не хотела бы она еще родить дочку. Но наш разговор начался «с игры».
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«Мы живем в гостинице, где останавливались мои родители»
— Мария, вечер проходит в казино Сочи. Когда-нибудь пробовали попытать там счастья?
— Очень давно не была в казино. Причем, по-моему, играла в Америке. Хотя в России тоже, когда казино еще были разрешены. Но не крупно проигрывала и выигрывала.
Правда, один раз мне уже надоело играть, и я поставила все фишки на какое-то одно число. То есть процент удачи был один из ста, но я все-таки выиграла. Однако эта история случилась давным-давно.
— А вы сами азартный человек?
— Наверное, да. Мне нравится вовлекаться вглубь. И если что-то мне интересно, то меня это начинает заводить.
— Вас что-то связывает с Сочи, где проходит кинофестиваль «КиноБраво»?
— Я не часто бываю здесь. Но когда-то приезжала на «Кинотавр». Кстати, сейчас мы живем в гостинице, в которой останавливались мои родители. Мне почему-то хотелось проехаться по их местам.
Вы знаете, это просто невероятно. Сижу в ресторане, рядом мой младший сын Саша, которому годик. А неподалеку расположились двое мужчин уже достаточно пожилого возраста. И Саша подходит к ним, говорит: «Дядя» и дает им руку.
А этот «дядя» поворачивается ко мне и говорит: «А я знаю вашу маму». Я удивилась его словам. А этот мужчина продолжает: «Вашу маму же зовут Маргарита? Я в молодости ее очень хорошо знал». Приехала в отель, где останавливались родители, и сразу встретила человека, который знает мою маму.
Мария Кожевникова на вечере караоке в Сочи. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
«Мне хотелось только здорового ребенка»
— Удалось ли посмотреть какие-то фестивальные фильмы?
— Нет еще. Но с завтрашнего дня мы будем смотреть кино, потому что я решила отдохнуть два денечка. Со мной сюда приехали двое младших детей — Вася и Сашенька. И мы решили два дня побыть на море, немножко продлить себе лето.
— Не тяжело вам с детьми на таком мероприятии?
— Нет. Вася вообще со мной ходил на красную дорожку. Он очень понимающий ребенок, осознающий, где он находится и как надо себя вести.
То есть к нему никогда не было таких вопросов. Ну а Саша сейчас находится с моей помощницей.
— А как дети относятся к вашей публичности?
— Мне кажется, они уже привыкли. И никак на это не реагируют, но я очень не хочу, чтобы они были публичными. Они сами говорят: «Мама, мы вот так не хотим».
Мария Кожевникова с сыном Василием на красной дорожке. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
— Сейчас многие говорят о законопроекте Госдумы запретить пропаганду чайлдфри. Как вы, как многодетная мама, относитесь к этому явлению? На ваш взгляд, его действительно нужно запрещать?
— Но хотят запретить именно пропаганду. Я считаю, что это действительно нужно сделать.
Знаете, люди иногда попадают в разные ситуации, психологические кризисы. У меня и самой была депрессия. И в тот момент, когда рядом нет близких людей, случилась трагедия, человек может быть подвержен влиянию.
А этих западных течений становится все больше и больше. И в какой-то момент они могут сработать как триггер.
Поэтому если отказ от материнства — осознанное решение женщины, то тут никто ничего не может сделать. Никто не должен никого заставлять рожать!
Это надо чувствовать. Ребенку нужно много любви и заботы, здесь необходимо терпение. Это огромный труд.
Я работала в разных сферах: была и спортсменкой, и актрисой, и политиком. Но самое сложное в моей жизни — это воспитывать детей. И так у каждой женщины! Ведь если ты искренне любишь своего ребенка и хочешь много вложить в него, это адский, просто тяжелейший труд!
Поэтому если женщина осознанно не хочет этого, зачем заставлять ее? Зачем рожать ребенка, если ты не дашь ему любви, теплоты, поддержки?
Но пропаганда — это нечто другое, это когда ты пытаешься заложить это в головы, эти западные течения. Это как красиво упакованная конфетка. Вот ее и нужно запретить!
Но повторюсь: если женщина принимает осознанное решение, что она не хочет детей, ведь мы все разные, то к любому решению я отношусь с уважением. Я считаю, что мы не имеем права наседать на эту женщину, говорить: «Ты плохая». Не надо никаких нравоучений!
— У вас уже четверо сыновей. А не хотите родить дочку?
— Мне все говорят: «Вы, наверное, хотите дочку». Но я искренне отвечаю, что мне всегда хотелось только здорового ребенка не потому, что я такая суперправильная. Просто я верующий человек и действительно считаю, что Бог лучше знает, кого мне сюда послать, потому что не мы детей учим, а больше они нас.
Это Бог знает, кто мне нужен, чтобы мне как-то трансформироваться. У меня четверо детей, но они все настолько разные! Это просто инь и ян.
Знаете, сколько я прочитала книг по психологии, знакомилась с опытом людей, чтобы к каждому найти свой ключик.
Один ребенок у меня суперответственный, чересчур за все переживает, а другой, наоборот, — трын-трава. У него все разбросано, он никуда не успевает. Даже вот сегодня дети приехали в школу, оставалось семь минут. Максим за тридцать секунд забежал, все сделал быстро, он уже на уроке. Ваня же идет медленно и степенно: «Ну и что? Ну не успею…» И они так во всем, во всех сферах своего проявления. Вася тоже другой.
Не знаю, каким будет Саша, но, наверное, с характером, этакий контролер. Даже ночью он открывает глаз и смотрит, сплю ли я рядом или нет. Если сплю, то засыпает дальше.
Поэтому если ты верующий человек, то нужно доверять небесам. К тебе приходит тот, кто тебе конкретно нужен.
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