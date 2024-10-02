«Много-много раз пользовались мной»: как Павел Табаков встречался с племянницей Михаила Турецкого, воспитывает ребенка от предполагаемой пассии Бондарчука и завел роман с пиар-директором бывшей

И вот теперь Павел Табаков и Ксения Ермоленко появились на кинофестивале «КиноБраво» в Сочи. Как будет развиваться их love story?

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А как было у отца

Скорее всего, в «послужном списке» Олега Павловича тоже было немало женщин. Однако широкая аудитория знает о двух из них (не считая откровений Елены Прокловой, которая намекала, что у нее были отношения с Олегом Табаковым).

Первая супруга, Людмила Крылова, училась в Щепкинском училище и являлась поклонницей артиста театра «Современник» Олега Табакова, который был всего на три года старше нее. В свободное от учебы и работы в Малом театре время она бегала на все его спектакли.

Молодые артисты познакомились в 1959 году на киностудии «Мосфильм», когда Людмила играла в фильме «Сверстницы», а Олег — в драме «Люди на мосту». Девушка не могла поверить, что ей, наконец, выпала возможность столкнуться с кумиром лицом к лицу.

Как впоследствии рассказывала Людмила Крылова, близость случилась в первую же ночь. И это несмотря на то очень целомудренное время и тот факт, что Людмила считалась одной из самых скромных девушек на курсе. Недаром Виктор Гюго говорил, что первый признак любви у женщины — это смелость.

Роман развивался настолько стремительно, что Щепкинское училище Людмила оканчивала уже будучи глубоко беременной. В 1960 году родился сын Антон, в 1966 году — дочь Александра. Казалось, семейная идиллия будет длиться всегда. Но нет…

В 80-х годах на курс к Олегу Табакову пришла студентка по имени Марина Зудина. А спустя два года между ними завязался роман, который продлился 10 лет. Как вспоминала Марина Зудина в одном из своих интервью, она любила настолько сильно, что во время свиданий готова была часами стоять и ждать Олега Павловича на морозе, и ничего не требовала взамен. О разводе с законной женой тогда не шло и речи.