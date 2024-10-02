«Много-много раз пользовались мной»: как Павел Табаков встречался с племянницей Михаила Турецкого, воспитывает ребенка от предполагаемой пассии Бондарчука и завел роман с пиар-директором бывшей

Актер Павел Табаков появился на красной дорожке кинофестиваля «КиноБраво» со своей возлюбленной — пиар-директором Ксенией Ермоленко. Правда, ни на какие вопросы прессы отвечать не стал. Пара тут же поспешила ретироваться.
Надо отметить, что об отношениях Павла и Ксении впервые заговорили еще в 2021 году. А это большой срок, учитывая бурную личную жизнь артиста. Давайте вспомним, кто же пытался похитить сердце сына знаменитого актера Олега Табакова, и что из этого вышло.
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Павел Табаков и Маруся Фомина
Впервые Павел начал строить отношения еще в школьные годы. Тогда он встречался с дочерью модельера Виктории Андреяновой Лизой Костюковой. Следующими пассиями артиста стали племянница Михаила Турецкого Валерия и звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова.
В 2016 году в кулуарах заговорили о романе Павла Табакова с актрисой Театра нацией Марусей Фоминой. Речь даже зашла о свадьбе. Но неожиданно в 2017 году влюбленные расстались. По слухам, причиной разрыва стали слова Павла, что он не намерен заканчивать карьеру и жениться, как это сейчас модно.
Павел Табаков и Маруся Фомина. Фото: Global Look Press
Павел Табаков и Софья Синицына
А потом Павел начал встречаться с актрисой Софьей Синицыной — той самой, которой сейчас приписывают роман с Федором Бондарчуком. А уже в 2018 году появилась неожиданная новость о расставании пары. Поводом думать, что молодые люди разорвали отношения, послужили слова Павла Табакова о разочаровании.
«Много-много раз пользовались мной. Я всегда думал: «Ну, признайтесь уже, что вы меня использовали». Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, но не призналась в этом», — сказал тогда актер в одном из своих интервью.
И поэтому как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что в июне 2020 у Павла и Софьи родилась дочка, получившая имя Мия. Но тогда актер сказал, что они с Софьей сейчас не живут вместе, а просто дружат. Поговаривали, что Павел Табаков еще не готов связывать себя узами брака, а по-прежнему находится в поиске.
Павел Табаков и Софья Синицына. Фото: Global Look Press
«Видел их в общей компании, сидели, выпивали, все было хорошо. И вдруг Софья устроила ему разнос за то, что он как-то посмотрел на девушку, —делился знакомый звездной пары. — В конце прошлого года у них в отношениях появилась напряженность. Но ради дочки они и сегодня продолжают встречаться».
По словам источника, Павел не отказался от ребенка, а помогает своей бывшей возлюбленной материально. И, конечно, регулярно видится с девочкой.
Павел Табаков и Ксения Ермоленко
Информация о взаимоотношениях Павла Табакова и Ксении Ермоленко стала распространяться в СМИ еще в 2021 году. Они вместе пришли на вечеринку «Сияющая пустота» онлайн-кинотеатра Kion, которая проходила в рамках фестиваля «Кинотавр» 22 сентября.
Также писали, что летний отпуск 2021 года влюбленные провели на Крите, и что Ксения когда-то работала пиарщицей у бывшей девушки Павла, Маруси Фоминой.
Павел Табаков и Ксения Ермоленко. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
И вот теперь Павел Табаков и Ксения Ермоленко появились на кинофестивале «КиноБраво» в Сочи. Как будет развиваться их love story?
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А как было у отца
Скорее всего, в «послужном списке» Олега Павловича тоже было немало женщин. Однако широкая аудитория знает о двух из них (не считая откровений Елены Прокловой, которая намекала, что у нее были отношения с Олегом Табаковым).
Первая супруга, Людмила Крылова, училась в Щепкинском училище и являлась поклонницей артиста театра «Современник» Олега Табакова, который был всего на три года старше нее. В свободное от учебы и работы в Малом театре время она бегала на все его спектакли.
Молодые артисты познакомились в 1959 году на киностудии «Мосфильм», когда Людмила играла в фильме «Сверстницы», а Олег — в драме «Люди на мосту». Девушка не могла поверить, что ей, наконец, выпала возможность столкнуться с кумиром лицом к лицу.
Как впоследствии рассказывала Людмила Крылова, близость случилась в первую же ночь. И это несмотря на то очень целомудренное время и тот факт, что Людмила считалась одной из самых скромных девушек на курсе. Недаром Виктор Гюго говорил, что первый признак любви у женщины — это смелость.
Роман развивался настолько стремительно, что Щепкинское училище Людмила оканчивала уже будучи глубоко беременной. В 1960 году родился сын Антон, в 1966 году — дочь Александра. Казалось, семейная идиллия будет длиться всегда. Но нет…
В 80-х годах на курс к Олегу Табакову пришла студентка по имени Марина Зудина. А спустя два года между ними завязался роман, который продлился 10 лет. Как вспоминала Марина Зудина в одном из своих интервью, она любила настолько сильно, что во время свиданий готова была часами стоять и ждать Олега Павловича на морозе, и ничего не требовала взамен. О разводе с законной женой тогда не шло и речи.
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Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Global Look Press
Этот гордиев узел разрубила сама Людмила Крылова, отметив, что не прощает предательства.
В 1994 году Олег Табаков развелся с женой, а в 1995-м женился на своей студентке. В этом браке и появились сын Павел и дочь Маша.
Антон Табаков не общался с отцом десять лет, но в итоге нашел в себе силы простить его, чего не скажешь о дочери Александре. Она не пришла даже на прощание с Олегом Павловичем.
Хочется верить, что дочь Павла Табакова и, возможно, его другие будущие дети все-таки будут счастливее!