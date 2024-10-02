Пока Акилова принимает поздравления с рождением сына, Бородина с Сердюковым сбежали в Турцию — наверстать упущенное

Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели на отдых в Турцию. Пара, чья любовь случилась после съемок в реалити «Последний герой» на Алтае, вот уже несколько месяцев демонстрирует публике конфетно-букетный период в отношениях. Поклонники же с замиранием сердца ждут, когда влюбленные хотя бы разок немного поскандалят.

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Но причин для размолвок все нет. А вот сильнее объединиться — еще как. Дело в том, что в бывшей семье Николая случилась знаменательное событие. Его экс-жена Алина Акилова родила мальчика. Наследника она подарила Магамеду Мамедову, своему нынешнему мужу. Для бизнесмена ребенок стал первым, а у Алины подрастает дочь Николь от Сердюкова.