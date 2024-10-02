Пока Акилова принимает поздравления с рождением сына, Бородина с Сердюковым сбежали в Турцию — наверстать упущенное

Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели на отдых в Турцию. Пара, чья любовь случилась после съемок в реалити «Последний герой» на Алтае, вот уже несколько месяцев демонстрирует публике конфетно-букетный период в отношениях. Поклонники же с замиранием сердца ждут, когда влюбленные хотя бы разок немного поскандалят.
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Но причин для размолвок все нет. А вот сильнее объединиться — еще как. Дело в том, что в бывшей семье Николая случилась знаменательное событие. Его экс-жена Алина Акилова родила мальчика. Наследника она подарила Магамеду Мамедову, своему нынешнему мужу. Для бизнесмена ребенок стал первым, а у Алины подрастает дочь Николь от Сердюкова.
Алина Акилова стала мамой во второй раз. Фото: соцсети Алины Акиловой
Николай Сердюков души не чает в своей дочери Николь
Блогер при каждом удобном случае рассказывает, что единственная дочь для него стала самым любимым человеком на земле. Девочка появилась на свет 10 октября 2018 года. Но уже в 2020 году общественности стало известно о разводе Сердюкова и Акиловой. Примечательно, что весной того же года Алина сообщила подписчикам, что была беременна и второй раз, однако на восьмой неделе у нее случился выкидыш.
В соцсетях Николая крайние фотографии с дочерью датируются осенью 2022 года. Тогда он смог провести с Николь совместный отдых и был невероятно счастлив этой возможности. После девочка пропала из ленты новостей Сердюкова. Говорят, дело в том, что отношения между бывшими супругами испортились хуже прежнего.
Николай Сердюков с дочерью Николь, 2022 год. Фото: соцсети Николая Сердюкова
Алина Акилова вычеркнула Сердюкова из жизни
Подписчики Алины Акиловой осведомлены, что блогерша невероятно счастлива в новом союзе. Происходящее в жизни бывшего супруга она принципиально никак не комментирует, давая понять, что у нее нет никакой потребности зависать в прошлом.
Единственным значимым поступком в отношении Сердюкова ее фолловеры посчитали то, что Акилова отписалась от Бородиной. Одни предположили, что так Алина выразила свое отношение к новой парочке, другие посчитали, что беременная блогерша решила оградить себя от ванильного контента, которым влюбленная Ксения спамит теперь денно и нощно (и получает лайки от Лерчек и Артема Чекалина).
На проекте «Последний герой» Николай Сердюков говорил на камеру, что бывшая ограничивает ему общение с дочерью, по которой он невероятно скучает. Вспоминая эти слова, интернет-пользователи уверены в двух вещах. Во-первых, блогер захочет детей от Бородиной. Во-вторых, рождение второго ребенка у Акиловой дастся ему эмоционально непросто.
Дочери Алины Акиловой и Николая Сердюкова 10 октября исполнится 6 лет. Фото: соцсети Алины Акиловой
Ксения Бородина и Николай Сердюков сбежали в Турцию не просто так
И вот парочка отдыхает в Турции, где предоставлена сама себе. Дети в школе, у помощницы — отгул. А у подписчиков — предположение, каким двум зайцам посвящен этот информационный детокс.
С одной стороны, таким образом блогеры могут ограждать себя от ажиотажа вокруг Акиловой, связанного с рождением сына. Медийную мамочку ни Бородина, ни Сердюков публично не поздравили с важным событием. Но зато стоит лайк от Анастасии Решетовой.
Ксения Бородина и Николай Сердюков улетели отдыхать в Турцию без детей. Фото: соцсети Ксении Бординой
С другой стороны, не стоит забывать, что Ксения Бородина — счастливая обладательница заметного кольца на том самом пальце. Официально о помолвке с Сердюковым она не объявляла, но с тем, как стремительно развиваются их отношения, это может произойти в любой момент. А там и лялька не за горами.
У Ксении две дочери. В первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым у нее родилась дочь Маруся, во втором — с Курбаном Омаровым — Теона. В Сети уверены, что сейчас, на отдыхе в Турции без детей, Бородина и Сердюков с удовольствием работают над своим прекрасным совместным будущим.
Ксения Бородина и Николай Сердюков назло хейтерам транслируют счастье в соцсетях. Фото: соцсети Ксении Бородиной
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