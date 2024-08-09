Ксения Бородина открыто заговорила о любви к Николаю Сердюкову: «Наслаждаюсь каждым моментом»

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина нашла свою любовь на работе, все случилось во время съемок реалити-шоу «Последний герой».

Ксения Бородина находится в чудесном состоянии эйфории и полного счастья, которое дарит влюбленность. Телеведущая открыто признается в своих чувствах, не веря в то, что счастье любит тишину.

В микроблоге Ксения Бородина поделилась кадрами, запечатлевшими радостные мгновения общения влюбленных. Вместе со своим новым избранником Николаем Сердюковым на видео Ксения Бородина то танцует, то целуется, то обнимается. Оба транслируют, что невероятно счастливы рядом друг с другом.

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Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети Ксении Бородиной

«Я не хочу никак подписывать это видео, можно просто наслаждаться этим, как я наслаждаюсь с тобой каждый моментом с Николаем Сердюковым», — призналась Ксения Бородина.

Напомним, свою нынешнюю любовь Ксения Бородина встретила во время съемок реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». Ксения Бородина ведет проект, а Николай Сердюков является его участником.

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