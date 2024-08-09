Ксения Бородина открыто заговорила о любви к Николаю Сердюкову: «Наслаждаюсь каждым моментом»

Ксения Бородина находится в чудесном состоянии эйфории и полного счастья, которое дарит влюбленность. Телеведущая открыто признается в своих чувствах, не веря в то, что счастье любит тишину.

В микроблоге Ксения Бородина поделилась кадрами, запечатлевшими радостные мгновения общения влюбленных. Вместе со своим новым избранником Николаем Сердюковым на видео Ксения Бородина то танцует, то целуется, то обнимается. Оба транслируют, что невероятно счастливы рядом друг с другом.