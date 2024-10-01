Маруся — копия мамы, Теона — похожа на Курбана: как сейчас выглядят подросшие дочки Ксении Бородиной — стали красавицами (фото)

Ксения Бородина — дважды мама. У нее есть 15-летняя дочка Маруся от первого мужа бизнесмена Юрия Будагова, а также 8-летняя дочка Теона от предпринимателя Курбана Омарова.

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Со вторым мужем телеведущая развелась три года назад. С тех пор Ксюша не распространялась о личной жизни. А недавно Бородина призналась, что стала встречаться с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Говоря о причинах развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина призналась, что причиной тому была измена.