Маруся — копия мамы, Теона — похожа на Курбана: как сейчас выглядят подросшие дочки Ксении Бородиной — стали красавицами (фото)

Ксения Бородина — дважды мама. У нее есть 15-летняя дочка Маруся от первого мужа бизнесмена Юрия Будагова, а также 8-летняя дочка Теона от предпринимателя Курбана Омарова.
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Со вторым мужем телеведущая развелась три года назад. С тех пор Ксюша не распространялась о личной жизни. А недавно Бородина призналась, что стала встречаться с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Говоря о причинах развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина призналась, что причиной тому была измена.
«Их было множество, как потом я выяснила. Это было очень подло, неприятно, больно, когда ты чувствуешь, что из тебя делают дуру. Человек за месяц до этого стоял на коленях, признавался в любви и говорил, что если не я, он сдохнет», - говорила Ксения Бородина в интервью Надежде Стрелец.
Дочки Ксении Бородиной Маруся и Теона. Фото: соцсети
Поклонники не раз подмечали, что старшая дочка как две капли воды похожа на Ксению Бородину — тот же нос, выразительные глаза, улыбка, овал лица, умный взгляд. А вот маленькая Теона пошла в Курбана Омарова. У девочки более светлый оттенок волос и глаз, другая она и по характеру.
Ксения Бородина не скрывает, что когда ей лень готовить, она может накормить детей лапшой быстрого приготовления. К тому же, телеведущая знает, как наказать дочек за непослушание. В целях воспитания Ксения Бородина может заставить Теону или Марусю мыть посуду.