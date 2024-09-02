«Дима сломал обе руки, а Ваня не пришел на испытания»: в Сети считают, что Конышев стал «Последним героем» нечестно

Больше месяца участники проекта « Последний герой. Русский сезон » испытывали свои физические и морально-волевые качества на Алтае в стремлении заслужить почетное звание и приятный денежный приз - 5 млн рублей.

Больше месяца Ксения Бородина испытывала нервы телезрителей , которые молили руководство канала «ТВ-3» сменить ведущую проекта ради того, чтобы смотреть легендарное шоу было комфортнее, а его рейтинги росли.

Больше месяца болельщики до хрипоты спорили в комментариях, кто достоин быть «Последним героем», а кто нет. Они с грустью провожали любимчиков, которые выбывали на голосованиях, и неприкрыто радовались фатальным неудачам раздражающих персонажей.

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