«Дима сломал обе руки, а Ваня не пришел на испытания»: в Сети считают, что Конышев стал «Последним героем» нечестно

Больше месяца участники проекта «
Больше месяца
Больше месяца болельщики до хрипоты спорили в комментариях, кто достоин быть «Последним героем», а кто нет. Они с грустью провожали любимчиков, которые выбывали на голосованиях, и неприкрыто радовались фатальным неудачам раздражающих персонажей.
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Больше месяца неприметный Дмитрий Конышев состязался за победу сначала в составе племени «Волков», а потом и среди «Снежных барсов». И вот, уже изрядно похудевший со времен первых выпусков, он празднует свой триумф на вершине горы, как ему однажды снилось. Интернет-пользователи ликуют вместе с ним.
Дмитрий Конышев дал большое интервью для Teleprogramma.org. Фото: ТВ-3
Дмитрий Конышев стал победителем в шоу «Последний герой. Русский сезон»
35-летний юморист из Кемерово Дмитрий Конышев навсегда вписал свое имя в историю проекта «Последний герой» как победитель первого сезона, проведенного в суровых условия Алтая, а не в тропическом раю. Он изначально понравился многим фанатам реалити и по ходу сюжета не разочаровал их.
BogTV: «Дмитрий - настоящий герой во всех смыслах этого слова! Настоящий мужчина, хороший семьянин, любящий отец и муж, простой, добрый, умный, какой-то прям народный! Видела его в шоу «Лига городов», он очень талантливый, и лидер своей команды! Шутки добрые, не тухлый стеб, как у гнилого Николая. Короче, в русском сезоне - настоящий русский мужчина стал последним героем!»
Прилепина_Я: «Очень рада, что победитель именно Дмитрий! Такого доброго, честного, собранного, спокойного человека не было ни в каких шоу, поздравляю! Иван тоже прекрасный человек и почетное второе место! Но Николай мне совсем не нравится...»
channel41271870: «Гордецы и выпендрежники выбили! А очень скромный и добрый Дмитрий по праву выиграл!»
Дмитрий Конышев навсегда вписал свое имя в историю проекта «Последний герой» как победитель первого русского сезона. Фото: ТВ-3
Победа Дмитрия Конышева в «Последнем герое. Русский сезон» - нечестная, считают фанаты Пышненко
Этот сезон уникален еще и тем, что к сопернику Дмитрия в финальном испытании - Ивану Пышненко народ испытывал
channel26524437: «Ваня, Ванечка, Иван, если Вы это читаете, то знайте, как бы ни было обидно, что Вы не Последний герой, то для нас Вы все равно Последний герой! Вы очень хороший человек! Никакого негатива! Никакой звездности! С отличным чувством юмора! Уверена, что у Вас появилось очень много фанатов! Успехов Вам по жизни! Огромное уважение к Вам и Вашим родителям за Ваше воспитание! А Диме поздравления!»
Вячеслав М: «Ваня, ты сделал этот проект добрее, смешнее, человечнее. Вы оба достойны, но Дима чуточку моложе. Уважение вам парни»!
channel26653402: «Вспоминая Ваню в Китае. Вижу, как он изменился на этом проекте - это небо и земля. Он действительно победил себя того, который и не рассчитывал ни на что раньше, а сейчас уходит в числе сильнейших».
Иван Пышненко и Дмитрий Конышев столкнулись в финальном поединке. Фото: ТВ-3
Дальше - больше. Сторонники «Пыша» даже уверены в том, что организаторы специально его срезали, выбрав испытание с колышками. Все же, комплекция у парней очень разная, и у миниатюрного Димы были все преимущества.
suoki: «Испытание под Дмитрия сделали, сразу было понятно, что худенький юркий Димка дольше простоит. У Ивана, к сожалению, не было шансов, под тяжестью веса у него всю стопу передавило, а устоять на том, чего не чувствуешь, увы, невозможно. Жаль! Болела за Ивана! В каком шоу не участвует - везде себя достойно ведет».
Ромео: «Согласен, у Димы вес девушки по сути, ему легче было».
channel37188663: «Оба заслуживают победы! Редко такое бывает, когда не знаешь, за кого больше болеешь! Молодцы парни! Красивый финал!»
Kalipso: «Стоять на тонких бревнышках большим весом тяжелее. А теперь добавим фактор, что они разной высоты. То есть основной упор на одну ногу. Вторая для равновесия. Не останавливаемся: видно, у Димы нога меньше, он легко покрывал бревно почти всей стопой. Ну понятно, что победителей не судят. Но вид испытания сразу дал понять, кто победит. Тупо физиологически».
Что стало с Колей Сердюковым, выбывшим из проекта «Последнего героя. Русский сезон»?
Как известно, у Сердюкова с
Комментарии в Сети Николаю тоже лучше не читать. Многие переживали, что шоураннеры дотянут одиозного участника до финала, и жутко обрадовались, что этого не произошло.
Татьяна Н: «Если Колямба победил бы, то это означало бы, что Дима сломал обе руки, а Ваня не пришел на испытания… потому что такого безрукого участника выживалити шоу, как Коля, еще надо было поискать!»
Тем не менее, особо креативные интернет-пользователи предложили не списывать Сердюкова со счетов, а отправить его на новое реалити - в компании таких же раздражающих персонажей. Среди номинантов оказались: Саша Стоун, Надя Сысоева, Остап Солдатов, Евгений Ершов, его мама
Александр Иванов: «Собрать бы всех самых-самых и посмотреть, как они себя вести будут вместе. Это был бы треш-сезон».
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