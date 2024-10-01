Василию Ливанову удалили тромб — перенес третий по счету инфаркт мозга

Советский актер Василий Ливанов успешно прошел операцию по удалению тромба, который представлял угрозу для его жизни. У него был уже третий по счету инфаркт мозга. Сейчас 89-летний актер находится в реанимации, в ясном сознании и дышит самостоятельно. Как пишет Telegram-канал Shot, врачи отмечают положительную динамику и продолжают следить за его общим состоянием.

Ранее сообщалось, что в этом году Ливанову требовалась экстренная помощь три раза. В первый раз в апреле он обратился к врачам из-за плохого самочувствия и скачков давления. Ему диагностировали низкий уровень гемоглобина на фоне анемии и назначили капельницы. Во второй раз в августе Ливанов был госпитализирован из-за проблем с сердцем.