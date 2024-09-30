Анастасия Макеева о кинофестивале «КиноБраво», подарках мужа и секрете семейного счастья: «Мне этот букет доставили на вертолете»

В Сочи проходит Первый международный кинофестиваль коммерческих фильмов «КиноБраво». И гостями кинофорума стали актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков.

Корреспондент Teleprogrаmma.org встретила пару на красной дорожке и расспросила об участии в кинофестивале, летнем отдыхе и секрете семейного счастья.

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«Мужу нравится одевать меня»

— Анастасия, каковы ваши впечатления от кинофестиваля «КиноБраво»?

— Это очень яркое событие. Мы только знакомимся с фестивалем. Там такое изобилие различных картин.

Рома мечтает посмотреть словенский фильм на оригинальном языке. Он любит эти страны и говорит на этих языках в совершенстве.

А я просто радуюсь любому празднику кино и тому, что страны, которые официально, может, и не везде нас поддерживают, также принимают в кинофестивале участие. Все-таки искусство объединяет.

Дай Бог, чтобы с каждым годом к нам приезжало бы все больше иностранных кинематографистов.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем наряде для красной дорожки.

— Мне платье подарил муж. Это наряд дизайнера из Уфы, бренд Noyna.