Анастасия Макеева о кинофестивале «КиноБраво», подарках мужа и секрете семейного счастья: «Мне этот букет доставили на вертолете»

В Сочи проходит Первый международный кинофестиваль коммерческих фильмов «КиноБраво». И гостями кинофорума стали актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков.
Корреспондент Teleprogrаmma.org встретила пару на красной дорожке и расспросила об участии в кинофестивале, летнем отдыхе и секрете семейного счастья.
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«Мужу нравится одевать меня»
— Анастасия, каковы ваши впечатления от кинофестиваля «КиноБраво»?
— Это очень яркое событие. Мы только знакомимся с фестивалем. Там такое изобилие различных картин.
Рома мечтает посмотреть словенский фильм на оригинальном языке. Он любит эти страны и говорит на этих языках в совершенстве.
А я просто радуюсь любому празднику кино и тому, что страны, которые официально, может, и не везде нас поддерживают, также принимают в кинофестивале участие. Все-таки искусство объединяет.
Дай Бог, чтобы с каждым годом к нам приезжало бы все больше иностранных кинематографистов.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем наряде для красной дорожки.
— Мне платье подарил муж. Это наряд дизайнера из Уфы, бренд Noyna.
— И часто супруг дарит вам платья?
— Вообще, он полностью одевает меня. Я редко хожу в магазин и что-то покупаю. На самом деле все делает в основном Роман.
Ему нравится одевать меня, а я же, наоборот, покупаю одежду ему.
«Страсть не подруга любви»
— Какой самый необычный подарок дарил вам Роман?
— Букет полевых цветов в Заполярье, куда невозможно доехать на машине, а только на снегоходе. Мне этот букет доставили на вертолете.
— Как провели лето?
— Мы ездили на Северный флот ВМФ России — поздравляли ребят с их профессиональным праздником, жили на атомном крейсере. Бывали и на подводных лодках, где выступали для подводников.
Также посетили Владивосток, Оренбург, Читу. Во Владивостоке проходил театральный фестиваль. Причем это было в первый раз.
Я считаю, что это очень здорово, потому что в этом году президент назвал Владивосток столицей молодежи. И прекрасно, что там такое количество активностей для молодых людей.
А в Чите я побывала на Забайкальском кинофестивале. Мы объездили весь Забайкальский край, выступали там во всяких маленьких деревушках.
В Оренбурге проходил кинофестиваль «Запад & Восток», где у меня состоялся концерт на площади, напротив Музея Пушкина. Это был подарок городу, это было красиво.
— Что сейчас происходит в вашем творчестве?
— У нас выходит песня. Мы сейчас делаем сольный альбом. Там будет много моих сольных песен и совместных с мужем.
— Вы уже больше трех лет вместе и до сих пор интересны друг другу. Как поддерживаете страсть в отношениях?
— Страсть не подруга любви, а скорее важнее взаимопонимание и попытка услышать друг друга.
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