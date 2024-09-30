Анастасия Макеева о кинофестивале «КиноБраво», подарках мужа и секрете семейного счастья: «Мне этот букет доставили на вертолете»

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: Global Look Press

Корреспондент Teleprogramma.org пообщалась с творческой парой.

В Сочи проходит Первый международный кинофестиваль коммерческих фильмов «КиноБраво». И гостями кинофорума стали актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков.

Корреспондент Teleprogrаmma.org встретила пару на красной дорожке и расспросила об участии в кинофестивале, летнем отдыхе и секрете семейного счастья.

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«Мужу нравится одевать меня»

— Анастасия, каковы ваши впечатления от кинофестиваля «КиноБраво»?

— Это очень яркое событие. Мы только знакомимся с фестивалем. Там такое изобилие различных картин.

Рома мечтает посмотреть словенский фильм на оригинальном языке. Он любит эти страны и говорит на этих языках в совершенстве.

А я просто радуюсь любому празднику кино и тому, что страны, которые официально, может, и не везде нас поддерживают, также принимают в кинофестивале участие. Все-таки искусство объединяет.

Дай Бог, чтобы с каждым годом к нам приезжало бы все больше иностранных кинематографистов.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем наряде для красной дорожки.

— Мне платье подарил муж. Это наряд дизайнера из Уфы, бренд Noyna.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»

— И часто супруг дарит вам платья?

— Вообще, он полностью одевает меня. Я редко хожу в магазин и что-то покупаю. На самом деле все делает в основном Роман.

Ему нравится одевать меня, а я же, наоборот, покупаю одежду ему.

«Страсть не подруга любви»

— Какой самый необычный подарок дарил вам Роман?

— Букет полевых цветов в Заполярье, куда невозможно доехать на машине, а только на снегоходе. Мне этот букет доставили на вертолете.

— Как провели лето?

— Мы ездили на Северный флот ВМФ России — поздравляли ребят с их профессиональным праздником, жили на атомном крейсере. Бывали и на подводных лодках, где выступали для подводников.

Также посетили Владивосток, Оренбург, Читу. Во Владивостоке проходил театральный фестиваль. Причем это было в первый раз.

Я считаю, что это очень здорово, потому что в этом году президент назвал Владивосток столицей молодежи. И прекрасно, что там такое количество активностей для молодых людей.

А в Чите я побывала на Забайкальском кинофестивале. Мы объездили весь Забайкальский край, выступали там во всяких маленьких деревушках.

В Оренбурге проходил кинофестиваль «Запад & Восток», где у меня состоялся концерт на площади, напротив Музея Пушкина. Это был подарок городу, это было красиво.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»

— Что сейчас происходит в вашем творчестве?

— У нас выходит песня. Мы сейчас делаем сольный альбом. Там будет много моих сольных песен и совместных с мужем.

— Вы уже больше трех лет вместе и до сих пор интересны друг другу. Как поддерживаете страсть в отношениях?

— Страсть не подруга любви, а скорее важнее взаимопонимание и попытка услышать друг друга.

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