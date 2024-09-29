Беременная жена Курбана Омарова: «Становлюсь похожей на ребенка»

Беременная жена бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова Валерия сделала признание. Будущая мама удивляется переменам в себе.
Так, обычно сдержанная и равнодушная к сладкому жена Курбана Омарова во время беременности начала объедаться шоколадом. Курбан Омаров подшучивает над женой, принося ей пакеты с шоколадом и наблюдая, как та готова разрыдаться от умиления.
Беременная жена Курбана Омарова призналась, что ожидание малыша превратило ее в сентиментальную дамочку. Раньше она за собой такого не замечала.
Жена Курбана Омарова заявила, что совершенно перестала контролировать себя.
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«Вы знаете, если быть откровенной, обычно я человек-самоконтроль, то есть мне всегда было достаточно легко держать себя в руках до последнего времени. Анализируя себя сейчас, я понимаю, что становлюсь похожей на ребенка: легко обижаюсь, слишком сильно волнуюсь по мелочам, и, в общем, одним словом, сентиментальна до предела», — поделилась жена Курбана Омарова в соцсети.
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