Беременная жена Курбана Омарова: «Становлюсь похожей на ребенка»

Беременная жена бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова Валерия сделала признание. Будущая мама удивляется переменам в себе.

Так, обычно сдержанная и равнодушная к сладкому жена Курбана Омарова во время беременности начала объедаться шоколадом. Курбан Омаров подшучивает над женой, принося ей пакеты с шоколадом и наблюдая, как та готова разрыдаться от умиления.

Беременная жена Курбана Омарова призналась, что ожидание малыша превратило ее в сентиментальную дамочку. Раньше она за собой такого не замечала.

Жена Курбана Омарова заявила, что совершенно перестала контролировать себя.

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