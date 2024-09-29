«Страшно смотреть, любуйся молча»: Сеть ужаснулась, увидев, как стала выглядеть Саша Черно после пластики тела

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно не первый год ведет борьбу за стройность. Саша Черно, от природы дама корпулентная, высокая и фактурная, ушивала желудок, затем сбросила несколько десятков килограммов и потом вновь легла под нож хирургов.
Через месяц после пластической операции, во время которой специалисты удалили ей лишнюю кожу, обвисшую после кардинального похудения, Саша Черно рискнула показать. как стало выглядеть ее тело.
В соцсети Саша Черно позировала в нижнем белье, демонстрируя метаморфозы. Но не всех подписчиков Саши Черно восхитило то, что они увидели.
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Саша Черно показала, какой стала после пластики. Фото: соцсети Саши Черно
Многие разнесли Сашу Черно за то, что та осмелилась показывать такое публике. Впрочем, было немало и комментариев со словами поддержки Саши Черно.
«Русалка с ластами», — отреагировала La.risa 8206.
«Страшно смотреть, любуйся молча, зачем эту страховщину показывать», — прокомментировала lingu 8205.
«Это самая ленивая и бестолковая баба-мать России. Извините…» — написала pangora.
«По сравнению, что было года 2-3 назад, мне кажется, это похвально», — поддержала lashroom_rdn.
«Когда все уберет, подтянет, будет хорошо, но потом главное, следить за всем этим. Молодец, Саша», — похвалила amishkach.
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