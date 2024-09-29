«Страшно смотреть, любуйся молча»: Сеть ужаснулась, увидев, как стала выглядеть Саша Черно после пластики тела

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно не первый год ведет борьбу за стройность. Саша Черно, от природы дама корпулентная, высокая и фактурная, ушивала желудок, затем сбросила несколько десятков килограммов и потом вновь легла под нож хирургов.

Через месяц после пластической операции, во время которой специалисты удалили ей лишнюю кожу, обвисшую после кардинального похудения, Саша Черно рискнула показать. как стало выглядеть ее тело.

В соцсети Саша Черно позировала в нижнем белье, демонстрируя метаморфозы. Но не всех подписчиков Саши Черно восхитило то, что они увидели.