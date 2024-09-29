Анастасия Мельникова — о 22-летней дочери: «Мое главное желание, чтобы Машка была счастлива»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», 55-летняя актриса Анастасия Мельникова обожает свою единственную наследницу. Дочери знаменитости Марии 22 года.

Но Анастасия Мельникова уже всерьез задумывается о том моменте, когда ее дочка Маша выйдет замуж и подарит ей внуков. Анастасия Мельникова призналась, что это счастливая семья дочери — ее мечта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Мое главное желание, чтобы Машка была счастлива, чтобы она вышла замуж и родила мне внука», — поделилась Анастасия Мельникова.

Известно, что с некоторых пор Анастасия Мельникова борется с тяжелым заболеванием. Детали своего недуга Анастасия Мельникова предпочитает не раскрывать. Актриса старается сохранять позитив, не отказывается от работы и редко, но все же выходит в свет.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»