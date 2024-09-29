Беременная жена Черкасова из «Дома-2» покрасовалась в платье-комбинации и мерцающей сетке поверх: на ногах — шпильки

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина находятся в прекрасном ожидании второго малыша. У пары есть старший сын Святослав и совсем скоро у мальчика появится братик или сестренка.

Судя по всему, беременность у Кристины Черкасовой протекает легко. Она с удовольствием записывает видео с мужем, на которых предстает в роскошных и подчеркивающих изменения в ее фигуре нарядах.

На этот раз Кристина Черкасова облачилась в черное платье-комбинацию, надев поверх него мерцающую сетку. На ногах у Кристины босоножки на шпильке. Выглядит будущая мама просто фантастически притягательно.