Беременная жена Черкасова из «Дома-2» покрасовалась в платье-комбинации и мерцающей сетке поверх: на ногах — шпильки

Экс-ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина. Фото: соцсети Кристины Черкасовой

Экс-участница «Дома-2» Кристина Черкасова перестала скрывать округлившийся живот.

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина находятся в прекрасном ожидании второго малыша. У пары есть старший сын Святослав и совсем скоро у мальчика появится братик или сестренка.

Судя по всему, беременность у Кристины Черкасовой протекает легко. Она с удовольствием записывает видео с мужем, на которых предстает в роскошных и подчеркивающих изменения в ее фигуре нарядах.

На этот раз Кристина Черкасова облачилась в черное платье-комбинацию, надев поверх него мерцающую сетку. На ногах у Кристины босоножки на шпильке. Выглядит будущая мама просто фантастически притягательно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Беременная Кристина Черкасова и ее муж Андрей Черкасов. Фото: соцсети Кристины Черкасовой

В кадре Андрей Черкасов заявляет, что завидует своей жене Кристине Черкасовой, потому что у нее ... такой прекрасный муж.

Читайте также:

Читайте также