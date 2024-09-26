Несколько лет не поет на сцене, проходит курс лечения: на что живет госпитализированный в клинику Вячеслав Добрынин

Тревожные новости поступают последнее время из кулуаров отечественной эстрады. Так, в СМИ сообщили, что певца Вячеслава Добрынина госпитализировали в столичную больницу. У 78-летнего артиста подозревают инсульт. Врачи не берутся делать прогнозы и делают все возможное и невозможное.
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«Инвалидом себя не считаю»
Проблемы со здоровьем у автора и исполнителя хитов «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Белая медведица» начались несколько лет назад. В 2018 году артисту был поставлен диагноз: транзиторная ишемическая атака, проще говоря, микроинсульт. С того времени народного артиста России практически нигде не было видно.
Первым его появлением после долгого перерыва стало участие во втором сезоне шоу «Суперстар. Возвращение», где Вячеслав Григорьевич выступил в качестве представителя жюри.
В апреле 2024 года стало известно, что недавно музыкант перенес и второй инсульт. Чтобы поддерживать здоровье, певец ездил в санатории, проходил реабилитацию. Затем ему присвоили инвалидность.
Тогда в интервью изданию «Аргументы и факты» Вячеслав Добрынин рассказал, что чувствует себя не очень хорошо: быстро устает и медленно говорит. Раньше занимался бегом, а сейчас передвигается медленно, но лучше, чем год назад.
«Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже!» — говорил тогда Вячеслав Григорьевич.
Также певец рассказывал, что его часто зовут на телевидение, например, в программы «Привет, Андрей!» и «Секрет на миллион» или светские мероприятия и даже сулят большие гонорары. А размер самой большой предлагаемой суммы составлял шесть миллионов рублей.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
На одну из таких программ даже приходил внебрачный сын Вячеслава Добрынина — 51-летний Альберт Штефан из Красноярского края. Он утверждал, что его мама познакомилась с музыкантом, когда ему было 24 года, а ей — 21 год. И в тот период у них начался роман, итогом которого стала беременность девушки. Однако экспертиза ДНК не подтвердила его слова. Несмотря на полученный результат, Андрей признавался, что все равно хотел бы встретиться с артистом.
На что живет Вячеслав Добрынин
Но сейчас артисту, конечно, не до встреч. В разговоре с Telegram-каналом Mash жена музыканта сообщила, что он уже несколько лет не поет на сцене, перестал ездить на гастроли, а семья занимается его лечением.
На что же живет семейство? Надо сказать, что Вячеслав Добрынин получает неплохую пенсию, размер которой превышает 60 000 рублей. Только надбавка за звание «Народного артиста России» в 2023 году составляла 37 873 рубля.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
К слову, пенсию от 60 000 и выше также получают Ирина Муравьева, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева, Елена Яковлева, Ирина Алферова, Татьяна Догилева, Надежда Бабкина и многие другие артисты со званиями.
Однако не все деятели культуры могут похвастаться такими солидными пенсионными начислениями. Например, размер пенсии актера Андрея Урганта составляет 17 500 рублей в месяц, Ефим Шифрина — 13 000 рублей, Регины Дубовицкой — 16 000 рублей, Розы Сябитовой — 14 000 рублей, Юрия Лозы — 12 000 рублей и так далее.
Как и все авторы, Вячеслав Добрынин, конечно, получает и авторские отчисления. Известно, что всего в 2023 году РАО в интересах правообладателей собрало 3,7 млрд рублей, что на 16% больше, чем в прошлом.
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