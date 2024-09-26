Несколько лет не поет на сцене, проходит курс лечения: на что живет госпитализированный в клинику Вячеслав Добрынин

Тревожные новости поступают последнее время из кулуаров отечественной эстрады. Так, в СМИ сообщили, что певца Вячеслава Добрынина госпитализировали в столичную больницу. У 78-летнего артиста подозревают инсульт. Врачи не берутся делать прогнозы и делают все возможное и невозможное.

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«Инвалидом себя не считаю»

Проблемы со здоровьем у автора и исполнителя хитов «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Белая медведица» начались несколько лет назад. В 2018 году артисту был поставлен диагноз: транзиторная ишемическая атака, проще говоря, микроинсульт. С того времени народного артиста России практически нигде не было видно.

Первым его появлением после долгого перерыва стало участие во втором сезоне шоу «Суперстар. Возвращение», где Вячеслав Григорьевич выступил в качестве представителя жюри.

В апреле 2024 года стало известно, что недавно музыкант перенес и второй инсульт. Чтобы поддерживать здоровье, певец ездил в санатории, проходил реабилитацию. Затем ему присвоили инвалидность.

Тогда в интервью изданию «Аргументы и факты» Вячеслав Добрынин рассказал, что чувствует себя не очень хорошо: быстро устает и медленно говорит. Раньше занимался бегом, а сейчас передвигается медленно, но лучше, чем год назад.

«Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже!» — говорил тогда Вячеслав Григорьевич.

Также певец рассказывал, что его часто зовут на телевидение, например, в программы «Привет, Андрей!» и «Секрет на миллион» или светские мероприятия и даже сулят большие гонорары. А размер самой большой предлагаемой суммы составлял шесть миллионов рублей.