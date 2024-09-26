Собчак выяснила, что стало причиной развода SHAMAN'а с женой: «Коридор затмений»

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, всегда говорил, что у него прекрасная семья. Он много лет прожил в браке с Еленой Мартыновой, которая на 14 лет его старше. Но 26 сентября стало известно, что супруги разводятся. Певец сам подтвердил информацию о разводе.

Ярослав Дронов заявил, что он и Елена Мартынова расстаются мирно. Более того, артист заверил, что разлад возник из-за его насыщенного графика. Однако поклонники заподозрили, что причиной стало что-то другое, так как на сцене Ярослав Дронов выступает много лет и раньше это не мешало его личной жизни. О случившемся высказалась и светская львица и журналистка Ксения Собчак.

«Короче во всем виноват коридор затмений, так вижу. Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад таро», — высказалась Ксения Собчак.

Напомним, что активно ходят слухи, что Федор Бондарчук разводится с Паулиной Андреевой. В Сети обсуждают возможный роман режиссера с актрисой Софьей Синицыной.