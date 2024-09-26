Актриса Розанова рассказала о Мадянове: «Ромка родился в актерской распашонке»

Роман Мадянов скончался накануне на 63-м году жизни. Он боролся с раком, но предпочитал не рассказывать о своем недуге. В этом году актер несколько раз оказывался в больнице. Ему сделали операцию на тазобедренном составе в августе. По всей видимости, после этого ее состояние стало ухудшаться. Примечательно, что в последние две недели ему уже было совсем плохо. По слухам, врачи перевели его на паллиативное лечение. Жена обнаружила его дома без сознания. Врачи, которые приехали на вызов, не смогли его спасти. Похороны артиста пройдут 27 сентября в Московской области.

Елена Валюшкина, Марина Аронова и другие селебрити почтили его память. Тяжело переживает новость о смерти Мадянова его коллега Ирина Розанова. Они родились в один день, учились в одном вузе и выступали на одной сцене.

«Он был актером от Бога — уже на курсе Мадянов был мастером: Ромка родился в актерской распашонке. Знал себя, про себя, я никогда не слышала, чтобы он стонал и жаловался, хотя все мы знали, как он болел. Он всегда был мужиком!» – сказала Розанова, пишет « МК ».

По ее словам, летом она обменялась с ним видео в день рождения. Актриса отметила, что Роман был позитивным. Ирина не стала скрывать, что не успела потом с ним пообщаться. Она была уверена, что у него все хорошо.