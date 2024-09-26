Актера из сериала «По законам военного времени» Воловенко сняли с самолета за дебош

Актер Евгений Воловенко оказался в центре скандала. 26 сентября стало известно, что звезда сериала «По законам военного времени» устроил дебош на борту самолета Москва – Хабаровск. Отмечается, что он пытался открыть дверь самолета, а также намеревался дать взятку борпроводникам, чтобы они разрешили ему курить на борту авиалайнера.

Более того, артист требовал, чтобы ему продали алкоголь. В итоге, Евгений Воловенко долетел до Хабаровска, где его задержали сотрудники полиции. К концу перелета он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что против 52-летнего Евгения Воловенко было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его уже оштрафовали на 2 тысячи рублей за сопротивление полиции.

Уточняется, что Евгений Воловенко отказывался покидать салон самолета. Его на 12 часов поместили в изолятор, где актер проспался и протрезвел. Евгений Воловенко признался, что употребил во время полета несколько бутылок коньяка. По данным юристов, ему грозит штраф до полумиллиона рублей и риск попасть в черный список авиакомпаний.

По материалам телеграм-канала Shot