Брак SHAMAN'а рухнул, но главная женщина в его жизни на месте: какой багаж за плечами у дважды разведенного Ярослава Дронова

В ряду завидных холостяков прибавление, да еще какое! Сегодня стало известно, что свой семейный статус меняет певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Он разводится со своей второй женой Еленой Мартыновой, с которой пробыл в браке семь лет — с 2017 года.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сделал заявление Дронов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Решение это мирное и обоюдное, никакой драмы. Душевных страданий и лиричных песен, скорее всего, ждать не приходится. Однако все же задуматься есть о чем. Ведь этот развод — не первый в жизни харизматичного артиста. Какой багаж имеется за плечами дважды разведенного 32-летнего Ярослава, разбиралась Teleprogramma.org.

Первая супруга Ярослава Дронова — Марина

SHAMAN — не коренной москвич. Он уроженец Новомосковска Тульской области. В родном городе он связал себя узами брака с учительницей пения Мариной Рощупкиной. Этот союз просуществовал с 2012 по 2016 год и подарил супругам очаровательную дочь Варвару (2014 года рождения).

Причиной разлада между Ярославом и Мариной называют разные интересы. Дронова манила популярность, которую ему могла дать столица, а Рощупкиной было максимально некомфортно в мегаполисе. Марина постоянно брала дочку и уезжала обратно в Новомосковск. Три месяца там — недельку в Москве. Ярослав прилежно содержал и жену, и ребенка, но когда визиты почти прекратились, он все же принял непростое решение и развелся.