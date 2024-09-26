Брак SHAMAN'а рухнул, но главная женщина в его жизни на месте: какой багаж за плечами у дважды разведенного Ярослава Дронова

В ряду завидных холостяков прибавление, да еще какое! Сегодня стало известно, что свой семейный статус меняет певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Он разводится со своей второй женой Еленой Мартыновой, с которой пробыл в браке семь лет — с 2017 года.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сделал заявление Дронов.
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Решение это мирное и обоюдное, никакой драмы. Душевных страданий и лиричных песен, скорее всего, ждать не приходится. Однако все же задуматься есть о чем. Ведь этот развод — не первый в жизни харизматичного артиста. Какой багаж имеется за плечами дважды разведенного 32-летнего Ярослава, разбиралась Teleprogramma.org.
Первая супруга Ярослава Дронова — Марина
SHAMAN — не коренной москвич. Он уроженец Новомосковска Тульской области. В родном городе он связал себя узами брака с учительницей пения Мариной Рощупкиной. Этот союз просуществовал с 2012 по 2016 год и подарил супругам очаровательную дочь Варвару (2014 года рождения).
Причиной разлада между Ярославом и Мариной называют разные интересы. Дронова манила популярность, которую ему могла дать столица, а Рощупкиной было максимально некомфортно в мегаполисе. Марина постоянно брала дочку и уезжала обратно в Новомосковск. Три месяца там — недельку в Москве. Ярослав прилежно содержал и жену, и ребенка, но когда визиты почти прекратились, он все же принял непростое решение и развелся.
Ярослав Дронов. Фото: Global Look Press
Даже сейчас SHAMAN, уважая желание Марины оставаться в тени, не вдается в подробности той истории. Делится в подписчиками лишь успехами Варвары — с такими родителями девочка не смогла не запеть.
Тем не менее журналисты в свое время разведали кое-что интересное про личность Рощупкиной. Говорят, что девушка в свое время серьезно обидела мужа, изменив ему с другом его отца. Дело было в Новомосковске, Марина пыталась найти подработку. Отец Ярослава пристроил ее к своему приятелю Олегу Паламарчуку — бэк-вокалисткой в группу. Рабочие отношения быстро переросли в личные — Марина встречалась с Паламарчуком с 2015 года и до самой смерти музыканта, он умер от рака в 2017 году.
Вторая супруга Ярослава Дронова — Елена
В 2017 году Дронов женился на топ-менеджере «Мегафона» Елене Мартыновой, бывшей супруги писателя Александра Цыпкина. СМИ писали, что этот союз нужен взлетевшему в топы SHAMAN'у для грамотного пиара, так как Мартынова — видный специалист в этой области. Эффектная брюнетка на 14 лет старше Дронова, сейчас ей 46 лет. Судя по ее соцсетям, она не особо переживает по поводу расставания с Ярославом.
«Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.
Ярослав Дронов из тех, кто держит свою личную жизнь подальше от чужих глаз. Фото: Global Look Press
Главная женщина в жизни Ярослава Дронова
Жены приходят и уходят, а дочка остается. Варваре уже 10 лет. Ярослав отдает себе отчет в том, что из-за своей занятости не способен уделить дочери столько внимания, сколько этого требует ее нежный возраст. Поэтому каждый свой визит он превращает в праздник, осыпая свою принцессу подарками.
Девочка растет в музыкальном окружении. Она уверенно проявляет себя в эстрадном вокале и вполне возможно вырастет достойной папиной соратницей.
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