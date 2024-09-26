Что ответил представитель SHAMAN'а Коробков-Землянский по поводу развода музыканта: «Без конфликтов и обид»

Антон Коробков-Землянский, пиар-менеджер SHAMAN'а, подтвердил Teleprogramma.org развод музыканта с женой Еленой Мартыновой, которая старше него на 14 лет.

Для Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) этот брак был вторым. До 2016 года певец был женат на Марине Рощупкиной, имеет от нее дочку Варвару, 2014 года рождения. На Елене Мартыновой SHAMAN женился в 2017 году, детей в этом браке не появилось.

Представитель SHAMAN'а предоставил Teleprogramma.org личное обращение музыканта, который объяснил, что расстается со своей женой из-за слишком высокой занятости и плотного графика работы, когда строить личные отношения фактически становится невозможным.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — также было написано в обращении SHAMAN'а.