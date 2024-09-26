О разводе SHAMAN'а — таролог Абравитова: «Правильно, что расходятся, принимать такую схему готова не каждая женщина»

Музыкант Ярослав Дронов (SHAMAN) и Елена Мартынова подтвердили в своих соцсетях, что они решили развестись.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) сообщил, что он и его жена расстаются из-за большой занятости обоих, которая не позволила им вести нормальную личную жизнь. Его супруга ограничилась сообщением о том, что решение они приняли совместно и считают его правильным.

Teleprogramma.org попросила рассказать о подоплеках развода SHAMAN'а таролога Марианну Абравитову .

«На самом деле история очень простая, классическая, через которую проходили очень многие успешные люди. Соблазнов становится вокруг все больше, а удержаться от этих соблазнов все труднее, особенно тем людям, которые только пришли к большому успеху, и хочется попробовать насладиться ими по полной программе. Будучи человеком семейным, по полной программе это сделать не получится — отсюда и проблемы.

Может быть, и правильно, что они расходятся, потому что принимать вот такую новую схему, когда ты сидишь дома и точно понимаешь, что там, за стенами дома, происходит то, что тебе не понравится, готова не каждая женщина. Либо это нужно любить безусловной любовью, а такая любовь существует только у матери к детям, когда принимается абсолютно все. Наверное, SHAMAN'у надо действительно побыть несколько лет в свободном плавании, до следующего брака. А следующий брак будет у него, конечно же», — прокомментировала таролог.