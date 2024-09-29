Перечила королеве Британии, крутила роман с женатым, держала детей подальше от дворца: как жила скандальная принцесса Маргарет

Необузданное дитя Короны, бунтарка, головная боль всего двора… Не все принцессы вышивают золотой иглой и становятся образцом скромности и добродетели. Некоторые из них вписывают свое имя в историю совсем иначе. И это не только леди Ди. До и после нее Британия переживала скандальные выходки принцессы Маргарет.
Железный характер и ветреная натура
Младшая сестра Елизаветы II была под стать своей коронованной родственнице. Но если королева положила свою жизнь на то, чтобы возвеличить монархию, то своенравная принцесса, напротив, всячески боролась с грузом возложенных на нее ожиданий, которые прилагались к высокому статусу.
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Как можно догадаться хотя бы из истории принцессы Дианы, бунтарями при дворе считались люди, которые мыслили не по протоколу. Но это не было показателем дурной человеческой натуры. Хотя личная жизнь принцессы, конечно, заставляла краснеть чопорных британцев.
Питер Таунсенд и принцесса Маргарет. Фото: Global Look Press
Подростком Маргарет закрутила роман с женатым полковником королевских военно-воздушных сил Питером Таунсендом, который был в два раза старше ее. Как ни удивительно, но Питер даже развелся ради любимой Марджи, но семья не дала добро на этот союз. Замуж Маргарет вышла за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. У них родилось двое детей, но счастье не сложилось. В итоге брак перестал устраивать обоих и принцесса завела любовника. История кончилась разводом, и она больше не вышла замуж.
Но вот кому Маргарет не изменяла никогда, так это своим детям. Никто и ничто не могло помешать ей безукоризненно выполнять материнские обязанности. Дэвид Армстронг-Джонс родился 3 ноября 1961 года, скоро ему исполнится 63 года. Он получил образование в различных престижных учебных заведениях, включая Итонский колледж и Эдинбургский университет. После успешного завершения учебы юноша связал свою жизнь с дизайном мебели и прославился на своем поприще. Брак Дэвида также распался и он тоже отец двоих детей - Чарльза и Маргариты.
Дэвид Армстронг-Джонс в молодости, сын принцессы Маргарет. Фото: Фото: Global Look Press
Леди Сара Чатто появилась на свет 1 мая, сейчас ей 60 лет. На три года позже брата. Она также получила образование в Итоне и училась в Университете искусств в Лондоне. Сара зарекомендовала себя как уважаемый художник, известный своими акварельными картинами и взносами в различные благотворительные организации.
Сара замужем за Дэниелом Чатто, у них двое детей, Артур и Сэмюэл. Будучи членом королевской семьи, Сара часто участвует в публичных мероприятиях, где известна своей грацией и уравновешенностью. Ее художественные начинания отражают любовь ее матери к искусству и стремление вносить свой вклад в общество.
Воспитание примером
Несмотря на легкое отношение к жизни, Маргарет стремилась дать Дэвиду и Саре серьезное воспитание, которое включало в себя образование в уважаемых школах и знакомство с искусством. На это повлиял ее собственный опыт - она не хотела, чтобы ее дети узнали того одиночества, что испытала она.
И все же у Дэвида и Сары были обязанности при дворе. К примеру, представлять свою семью на различных мероприятиях. Они активно участвовали в благотворительных акциях и общественной работе. Дэвид поощрял тех, кто занимается созданием и сохранением предметов искусства. Сара же сделала весомый вклад в помощь людям с нарушениями психики.
Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс. Фото: Фото: Global Look Press
Яблоко от яблони недалеко падает - и в королевском саду тоже. Без скандалов у детей Мардж не обошлось. Во-первых, развод Дэвида и Серены в 2020 году обсуждали в Британии и далеко за ее пределами. В итоге Дэвид замкнулся и сосредоточился на своем ремесле и воспитании детей. Личная жизнь Сары также была под прицелом. Ей пришлось нелегко, но связь с королевскими родственниками она разрушать не пожелала.
Счастливое настоящее и новые надежды
Как и Маргарет, Дэвид и Сара всю жизнь выстраивают баланс между обязанностями родственников правящих особ и своей собственной индивидуальностью. Выжить в непростом придворном мире и не потерять себя - сложная задача, но Маргарет хорошо подготовила своих детей. Ее не стало в 2002 году, но даже за прошедшие годы без нее выросшие дети не поменяли жизненного курса.
Принцесса Маргарет с семьей. Фото: Global Look Press
Что касается внуков Мардж, то у них все складывается хорошо. Первенец Дэвида Чарльз уже закончил Итонский колледж, а Маргарита, названная в честь бабушки, поступила в частную школу Tudor Hall. Также она выступила в роли одной из подружек невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Дети Сары Самуэль и Артур вот-вот выпорхнут во взрослую жизнь. Они закончили Итонский колледж и учатся в Эдинбургском университете.
Потомки Маргарет не любят публичности и очень редко дают какие-либо интервью. Возможно, именно такое бескомпромиссное стремление к балансу и дало им возможность остаться при дворе, но двигаться своей дорогой, по факту нарушая протокол дворца, но по сути - оставаясь его неотъемлемой частью.
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