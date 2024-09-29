Перечила королеве Британии, крутила роман с женатым, держала детей подальше от дворца: как жила скандальная принцесса Маргарет

Необузданное дитя Короны, бунтарка, головная боль всего двора… Не все принцессы вышивают золотой иглой и становятся образцом скромности и добродетели. Некоторые из них вписывают свое имя в историю совсем иначе. И это не только леди Ди. До и после нее Британия переживала скандальные выходки принцессы Маргарет.

Железный характер и ветреная натура

Младшая сестра Елизаветы II была под стать своей коронованной родственнице. Но если королева положила свою жизнь на то, чтобы возвеличить монархию, то своенравная принцесса, напротив, всячески боролась с грузом возложенных на нее ожиданий, которые прилагались к высокому статусу.

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Как можно догадаться хотя бы из истории принцессы Дианы, бунтарями при дворе считались люди, которые мыслили не по протоколу. Но это не было показателем дурной человеческой натуры. Хотя личная жизнь принцессы, конечно, заставляла краснеть чопорных британцев.