«Позорно ведут себя — уже не знают, как рейтинг накрутить»: в Сети народ беснуется от происходящей чертовщины на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Третий выпуск мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш» оказался наполнен темными страстями. Телезрители наивно ожидали, что основное противостояние развернется между тройкой соперников, однако в конфликт был втянут Олег Шепс, который занимает почетное кресло жюри. Статный медиум умудрился обернуть против себя сразу двух ведьм.

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Возможно, съемки происходили в какую-то особенную фазу луну, потому что и русская ведьма Ангелина Изосимова, и природная ведьма Марина Зуева особо не сдерживали себя в эмоциях. При этом Олег никого из них не провоцировал. В отличие от Влада Череватого, который на своем судейском месте постоянно устраивает балаган. Так считают поклонники эзотерического проекта, которые высказывают свое мнение в Сети.

Конфликт между Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой

Страсти разгорелись уже на этапе представления участников. Ангелина Изосимова, которая заняла третье место в 23-м сезоне «Битвы», вышла на сцену и вместо презентации начала клясть на чем свет стоит Шепса. Ведьма в нецензурных выражениях дала понять, что сомневается в его компетенциях: мол, Олег медиум и ничего не смыслит в ритуальных практиках.