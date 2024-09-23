«Позорно ведут себя — уже не знают, как рейтинг накрутить»: в Сети народ беснуется от происходящей чертовщины на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Третий выпуск мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш» оказался наполнен темными страстями. Телезрители наивно ожидали, что основное противостояние развернется между тройкой соперников, однако в конфликт был втянут Олег Шепс, который занимает почетное кресло жюри. Статный медиум умудрился обернуть против себя сразу двух ведьм.
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Возможно, съемки происходили в какую-то особенную фазу луну, потому что и русская ведьма Ангелина Изосимова, и природная ведьма Марина Зуева особо не сдерживали себя в эмоциях. При этом Олег никого из них не провоцировал. В отличие от Влада Череватого, который на своем судейском месте постоянно устраивает балаган. Так считают поклонники эзотерического проекта, которые высказывают свое мнение в Сети.
Конфликт между Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой
Страсти разгорелись уже на этапе представления участников. Ангелина Изосимова, которая заняла третье место в 23-м сезоне «Битвы», вышла на сцену и вместо презентации начала клясть на чем свет стоит Шепса. Ведьма в нецензурных выражениях дала понять, что сомневается в его компетенциях: мол, Олег медиум и ничего не смыслит в ритуальных практиках.
Ангелина Изосимова накинулась на Олега Шепса. Фото: ТНТ/скриншот
Атакованный член жюри был озадачен. В основном тем, что лично он с Ангелиной нигде не пересекался, а значит, врагом она его называет из каких-то своих личных соображений. Тем не менее Изосимову открыто поддерживают Влад Череватый и Вера Сотникова — видимо, поэтому ведьма позволила себе так распоясаться.
channel37276654: «Изосимова и правда заслуживает 0, столько же у нее извилин. Я посмотрел бы на Сотникову, если бы ее оскорбили как Олега».
Олеся: «Вера, я скажу так, Олег все сделал правильно. Я бы вообще за оскорбление одного члена жюри дисквалифицировала участника. И балаган здесь устраиваете именно вы. Возносите своих любимцев, я в вас разочарована».
Е.Аркан: «Ангелина будто из дурки вышла, не долечившись».
Конфликт между Олегом Шепсом и Мариной Зуевой
Не успел Шепс отойти от стычки с Изосимовой, как во время прохождения первого испытания на него накинулась уже Зуева. Природная ведьма назвала Олега «мальчиком», давая понять, что он не дорос еще ни до ее уровня, ни до кресла, которое занимает. Медиум и здесь сумел сохранить лицо, хотя в Сети народ уже бесновался от происходящего.
channel37619129: «Марина эта, Господи! Все-таки Олег сидит в судейском жюри, что так агрессивно-то?!»
channel30684597: «Марина — баба-яга без грима! Просто ужас и вид, и поведение».
ххх: «Олег по факту ставит оценки. Он сидит в жюри. Дорасти надо сначала до его уровня, сесть в кресло, а потом выделываться, называть мальчишкой, врагом каким-то по неизвестным причинам. Я в шоке».
Людмила: «Если две ведьмы пришли на проект, они знали правила — есть жюри, они оценивают их работу. С чего начали эти две дамы с оскорблений? Это хамское поведение к человеку, с которым они лично не знакомы, который доказал свое место в жюри, показывает их с неприятной стороны. Лично мне Ангелина нравилась по результатам работы, но ее поведение вызывает вопросы и негативную реакцию, в голосовании на сайте могут поменяться предпочтения».
Мария Зуева невзлюбила Олега Шепса. Фото: ТНТ/скриншот
Вера Сотникова устроила истерику на шоу «Экстрасенсы. Реванш»
В дополнение ко всей вакханалии, которая творилась весь выпуск, под конец добавилась истерика еще одного члена жюри — Веры Сотниковой. Она горячо симпатизировала Ангелине Изосимовой и посчитала, что ей поставили недостаточно высокие оценки. Поведение актрисы комментаторы тоже посчитали непростительным.
Татьяна: «Позорное шоу. Позорно ведут себя жюри. Уже не знают, как рейтинг накрутить. Сотникова мнит из себя правильную, только защищает с пеной у рта своих любимцев. Когда унижают других, она шоу не покидает».
channel45085967: «Я, может, что-то не понимаю, сидят судьи, у каждого свое мнение и своя оценка. Влезает Сотникова в чужую оценку, устраивает истерику, как малолетка какая-то, кричит о справедливости, а потом сама ставит оценку просто потому, что человек из ее любимого города. Почему Сотникова ставит оценки, как хочет она, и остальные должны ставить оценки, как хочет она. Она там одна сидит? Уважать чужое мнение уже не надо? Недовольна ее поведением».
ххх: «Сотникова что там вообще забыла? О справедливости кричат, а сами ставят оценки любимчикам. Изосимова, возможно, и сильная как экстрасенс, но язык надо за зубами держать, я считаю».
Вера Сотникова устроила истерику в эфире «Экстрасенсы. Реванш»
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