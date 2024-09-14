Ольга Якубович призналась, что на съемках «Экстрасенсы. Реванш» она повредила ногу

Звезды «Битвы экстрасенсов» собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои способности и доказать, кто действительно заслуживает звания лучшего в шоу «
Каждый из них старался проявить себя с лучшей стороны, но в итоге лишь несколько смогли доказать свою силу и проницательность.
Первое задание было стандартное. Участникам предстояло найти ту из девушек, в которую вселился дьявол. А во время второго этапа экстрасенсам предстояло найти женщину, у которой украли ребенка.
Отлично проявили себя и прошли в следующий этап
Якубович рассказала, что повредила ногу. Ситуация была настолько серьезной, что ей хотели ампутировать ее. Также она призналась, что ее близкие стали страдать по неизвестным причинам. Но даже это не остановило ведьму.
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