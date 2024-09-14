Ольга Якубович призналась, что на съемках «Экстрасенсы. Реванш» она повредила ногу

Звезды «Битвы экстрасенсов» собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои способности и доказать, кто действительно заслуживает звания лучшего в шоу « Экстрасенсы. Реванш ». Участники прошли через ряд сложных испытаний, включая поиск пропавших людей, определение причин несчастных случаев и другие мистические задания.

Каждый из них старался проявить себя с лучшей стороны, но в итоге лишь несколько смогли доказать свою силу и проницательность.

Первое задание было стандартное. Участникам предстояло найти ту из девушек, в которую вселился дьявол. А во время второго этапа экстрасенсам предстояло найти женщину, у которой украли ребенка.

Отлично проявили себя и прошли в следующий этап Ольга Якубович и Намтар Энзигаль. К слову, Ольга ранее победила в 23 сезоне «Битвы экстрасенсов». Она призналась, что съемки этого проекта для нее уже стали запоминающимися, так как с ней случались странные события.

Якубович рассказала, что повредила ногу. Ситуация была настолько серьезной, что ей хотели ампутировать ее. Также она призналась, что ее близкие стали страдать по неизвестным причинам. Но даже это не остановило ведьму.