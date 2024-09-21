Олег Шепс поругался с участницами шоу «Экстрасенсы. Реванш» и «выгнал» из студии Веру Сотникову

Олег Шепс стал участником шоу « Экстрасенсы. Реванш ». Он ждал этого проекта, чтобы снова продемонстрировать свои способности и стать лучшим, но уже сидя в кресле члена жюри. Однако очередной выпуск оказался самым скандальным. Так вышло, что с ним стали конфликтовать сразу три женщины. Ведьмы Марина Зуева и Ангелина Изосимова, а также актриса Вера Сотникова поссорились с медиумом. Сначала нападет на Олега Ангелина. Она назовет его врагом и человеком, который ничего не смыслит в ритуалистике. Пропускать мимо ушей такое заявление он не станет.

«Вы мне не враг, вы для меня никто», – ответит Шепс ей.

В первом туре участникам нужно будет найти одного из шести человек, кому принадлежит чемодан. На очередные слова медиума остро среагировала Марина Зуева. А затем свою обиду выскажет и Вера Сотникова, которая затаит на него обиду из-за оценок, которые Олег поставит одну из участников.



«Дело в том, что ты не один здесь сидишь! Я тоже тут сижу в жюри. И будут говорить о нас, какие мы фуфло!» – заявит она.

Увидеть, как разгорится скандал и произойдет дальше можно в субботу 21 сентября в 18.30 на ТНТ в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш».