Участники «Экстрасенсы. Реванш» искали в пермячке Любови Дозморовой бесовщину

Маги должны были вычислить женщину, которая живет с «бесом внутри», среди «подозреваемых» оказалась жительница Перми.
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Маг Намтар Энзигаль сразу понял, что в женщине нет никакой аномалии, бесовщину в пермячке не почувствовал и Сергей Пыжев.
Во время съемки шоу ведьма Ольга Якубович поделилась тем, что увидела. Она сказала, что у женщины есть мужчина, которого она держит на расстоянии. Никаких бесов в ней она не увидела.
Сама Дозморова призналась, что почувствовала магию участников, находясь на шоу, пишет «Большая Пермь».
Ранее стало известно о том, что Олег Шепс, Влад Череватый, Илья Ларионов и Вера Сотникова
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