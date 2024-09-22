Едва не лишилась дочери из-за «Дома-2», а теперь полностью посвятила себя семье: как сложилась жизнь Саши Гозиас

Саша Гозиас. Фото: соцсети Саши Гозиас

Хейтеры пророчили ей развод, а получили новости о третьей беременности.

Покинув проект «Дом-2», яркая и заводная Саша Гозиас не растеряла своего запала и с удовольствием ведет соцсети. Ее основной контент — повседневные будни в компании подрастающих деток — Софии и Михаила. Выпускница телестройки прочно заняла нишу под названием «мамский блог», и поэтому поклонники знают: у нее можно найти множество полезных советов по воспитанию школьников и дошкольников. Но скоро это изменится.

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Все дело в том, что Александра засветила фолловерам беременный живот. Совсем скоро Гозиас станет счастливой многодетной матерью. Ее интересное положение — лишнее доказательство того, что ей повезло устроить личную жизнь после череды неудачных романов.

Саша Гозиас явила миру беременный живот. Фото: соцсети Саши Гозиас

Бесценный опыт ценой отношений с дочерью: как аукнулся «Дом-2» Саше Гозиас

Саша Гозиас пришла на «Дом-2» в апреле 2015 года, а ушла в марте 2017-го. На момент прихода Саше было почти 25 лет, она была разведена и воспитывала дочку Софию. Отец девочки, Илья Коротков, тоже присоединился к телестройке — в надежде вернуть бывшую. Это сработало, но на время.

Супруги все же разошлись и остались в плохих отношениях. Гозиас даже рассказывала, как Илья подавал на нее в суд для установления порядка встреч с Софией. Сама Александра в лучших традициях разведенной женщины грозилась составить встречный иск для получения официальных алиментов.

София — старший ребенок Саши Гозиас. Фото: соцсети Саши Гозиас

Но одно дело — потерянное понимание с бывшим, а другое — с дочерью. Это сейчас 10-летняя Соня с удовольствием мелькает у мамы в блоге. А было время, когда малышка отказывалась с ней жить. Все дело в участии в проекте, которое ребенок расценил как предательство.

Ради того, чтобы построить свою личную жизнь на «Доме-2», Саша оставила Софию. В итоге, когда Гозиас нашла свое счастье за пределами периметра (непубличного московского бизнесмена), забеременела от него и сказала шестилетней дочери, что та будет жить с ними, девочка устроила истерику. Соня заявила, что не желает переезжать к матери-кукушке. Но история закончилась хорошо. В итоге дочь все-таки согласилась и даже подружилась с новым мужем Саши.

Беременная Саша Гозиас снимает веселые скетчи. Фото: соцсети Саши Гозиас

Саша Гозиас счастлива в браке с непубличным бизнесменом

Поклонники Гозиас беспокоились о том, что отношения Саши с новым мужчиной и даже родившийся сын не принесут ей счастья. Уж больно много примеров обратного — когда медийная красотка воспитывает нескольких детей от разных мужчин.

Сын Саши Гозиас Михаил. Фото: соцсети Саши Гозиас

Но время идет, а у Саши в блоге ни намека на семейную драму. Даже больше: вместо поста о расставании — пост о третьей беременности. Так что совсем скоро, помимо советов для мам школьников и дошколят, у Гозиас появятся смешные скетчи и про то, как весела жизнь с грудничком. Вопрос лишь в том, будет ли она транслировать в Сеть каждый чих младенца, как это делают сейчас Мусульбес и Капаклы.

Саша Гозиас показывает мужа в блоге по частям. Фото: соцсети Саши Гозиас

Многие комментаторы сходятся во мнении, что залогом успеха экс-участницы «Дома-2» в новом браке стало то, что она на протяжении нескольких лет бережно соблюдает личные границы своего мужа. У пары, даже при такой медийной жене, остается личное пространство, куда никто не приглашен.

Саша Гозиас с радостью подмечает в себе изменения. Фото: соцсети Саши Гозиас

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