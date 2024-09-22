Едва не лишилась дочери из-за «Дома-2», а теперь полностью посвятила себя семье: как сложилась жизнь Саши Гозиас

Покинув проект « Дом-2 », яркая и заводная Саша Гозиас не растеряла своего запала и с удовольствием ведет соцсети. Ее основной контент — повседневные будни в компании подрастающих деток — Софии и Михаила. Выпускница телестройки прочно заняла нишу под названием «мамский блог», и поэтому поклонники знают: у нее можно найти множество полезных советов по воспитанию школьников и дошкольников. Но скоро это изменится.

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