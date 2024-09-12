Увела мужчину из семьи, выносила утки за больными и разругалась с Барзиковым: как на самом деле живет уехавшая в штаты Оксана Ряска из «Дома-2»

Не так уж и мало участников «Дома-2» мечтали связать свое будущее с Америкой. Удалось немногим. Оксана Ряска — среди них. Но в отличии от своих соседок по телестройке — Розалии Райсон и Екатерины Токаревой, — она отправилась за океан самостоятельно, без мужского плеча рядом.

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Харизматичная и бойкая Ряска недолго пребывала в одиночестве. На чужбине она встретила мужчину по имени Эдуард, который старше ее на 15 лет. Ему Оксана родила двоих сыновей — Семена и Савву. Казалось бы, складывается желанная новая жизнь, о которой эмигрантка честно рассказывает в блоге. Но неожиданно Ряска блокирует свои соцсети. Поклонники встревожены: чужая страна, двое детей на руках — как бы чего не случилось страшного? Teleprogramma.org разбиралась.

Американская мечта не стала ближе

Прибыв в США, Ряска довольно быстро поняла, что ради выживания в эмиграции ей придется натурально пахать. Без местного образования рассчитывать на хорошую работу не было смысла, поэтому Оксана сделала ставку на русский язык. Она занялась репетиторством и параллельно пошла на курсы английского языка. В планах было выучиться на психолога по работе с детьми.