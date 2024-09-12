Увела мужчину из семьи, выносила утки за больными и разругалась с Барзиковым: как на самом деле живет уехавшая в штаты Оксана Ряска из «Дома-2»

Не так уж и мало участников «Дома-2» мечтали связать свое будущее с Америкой. Удалось немногим. Оксана Ряска — среди них. Но в отличии от своих соседок по телестройке — Розалии Райсон и Екатерины Токаревой, — она отправилась за океан самостоятельно, без мужского плеча рядом.
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Харизматичная и бойкая Ряска недолго пребывала в одиночестве. На чужбине она встретила мужчину по имени Эдуард, который старше ее на 15 лет. Ему Оксана родила двоих сыновей — Семена и Савву. Казалось бы, складывается желанная новая жизнь, о которой эмигрантка честно рассказывает в блоге. Но неожиданно Ряска блокирует свои соцсети. Поклонники встревожены: чужая страна, двое детей на руках — как бы чего не случилось страшного? Teleprogramma.org разбиралась.
Американская мечта не стала ближе
Прибыв в США, Ряска довольно быстро поняла, что ради выживания в эмиграции ей придется натурально пахать. Без местного образования рассчитывать на хорошую работу не было смысла, поэтому Оксана сделала ставку на русский язык. Она занялась репетиторством и параллельно пошла на курсы английского языка. В планах было выучиться на психолога по работе с детьми.
Позже Ряска стала делиться в блоге, что начала работу в реабилитационном медицинском центре. Для ее хейтеров это
В декабре 2024 года будет уже шесть лет, как Оксана Ряска переехала в Штаты. Фото: соцсети Оксаны Ряски
Грязный секретик Оксаны Ряски
Однако не все так уж и без прикрас в жизни Ряски. Любопытные детали о ее личной жизни всплыли во время ее онлайн-разборок с Розалией Райсон в октябре 2023 года.
Имея совсем иной опыт эмиграции, Ряска набросилась на Розалию с обвинениями в лукавстве. Между бывшими соседками завязалась эмоциональная переписка, которая стала достоянием общественности (еще бы, такой контент!). Так, интернет-пользователи услышали от Райсон, что Ряска на самом деле не замужем за Эдуардом. Более того — она увела мужчину из семьи и родила от него двоих детей в надежде закрепиться в Америке. Любители сплетен тут же уцепились за эти слова и раздули историю до того, что Эдуард вообще может быть даже и не разведен еще.
Оксана Ряска с мужем и сыновьями. Фото: соцсети Оксаны Ряски
Последние выходы в Сеть
18 февраля 2024 года Оксана отпраздновала свое 35-летие. По этому поводу она поделилась с подписчиками красивой фотографией из ресторана.
Оксана Ряска отпраздновала 35-летие в Штатах. Фото: соцсети Оксаны Ряски
3 апреля Ряска записала гневное видеосообщение всем тем, кто пишет ей гадости под фотографиями с детьми. Она грозилась банить всех неадекватных и вообще не стеснялась в выражении чувств.
Оксана Ряска наехала на хейтеров. Фото: соцсети Оксаны Ряска
7 апреля Оксана опубликовала очередное видео, где отчитывает выходцев из «Дома-2», устроивших
Оксана Ряска отчитала и коллег по цеху. Фото: соцсети Оксаны Ряска
20 апреля имя Оксаны Ряски упоминается уже в
Ваня Барзиков поставил Ряску на место. Фото: соцсети Ивана Барзикова
Больше обсуждаемых публикаций у Ряски не было. Судя по ее апрельской активности в соцсетях, варианта может быть два. Либо Оксана разозлила достаточное количество народа, которые пошли войной на ее аккаунт, либо она сама решила, что медийность больше не идет на пользу ее нервам, и устроила себе бессрочный онлайн-детокс.
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