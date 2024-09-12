Увела мужчину из семьи, выносила утки за больными и разругалась с Барзиковым: как на самом деле живет уехавшая в штаты Оксана Ряска из «Дома-2»

Оксана Ряска с мужем и двумя сыновьями на берегу океана. Фото: соцсети Оксаны Ряски

Ты можешь покинуть «Дом-2», но это не значит, что «Дом-2» покинет тебя.

Не так уж и мало участников «Дома-2» мечтали связать свое будущее с Америкой. Удалось немногим. Оксана Ряска — среди них. Но в отличии от своих соседок по телестройке — Розалии Райсон и Екатерины Токаревой, — она отправилась за океан самостоятельно, без мужского плеча рядом.

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Харизматичная и бойкая Ряска недолго пребывала в одиночестве. На чужбине она встретила мужчину по имени Эдуард, который старше ее на 15 лет. Ему Оксана родила двоих сыновей — Семена и Савву. Казалось бы, складывается желанная новая жизнь, о которой эмигрантка честно рассказывает в блоге. Но неожиданно Ряска блокирует свои соцсети. Поклонники встревожены: чужая страна, двое детей на руках — как бы чего не случилось страшного? Teleprogramma.org разбиралась.

Американская мечта не стала ближе

Прибыв в США, Ряска довольно быстро поняла, что ради выживания в эмиграции ей придется натурально пахать. Без местного образования рассчитывать на хорошую работу не было смысла, поэтому Оксана сделала ставку на русский язык. Она занялась репетиторством и параллельно пошла на курсы английского языка. В планах было выучиться на психолога по работе с детьми.

Позже Ряска стала делиться в блоге, что начала работу в реабилитационном медицинском центре. Для ее хейтеров это оказалось за гранью. Мол, с маленькими детьми на руках, Оксана целыми днями убирает утки, ужас! На что блогерша ответила, что не собирается пускать пыль в глаза. По ее опыту жизнь в Америке — это тяжело, и она не будет это скрывать. Фанаты поддержали блогершу.

В декабре 2024 года будет уже шесть лет, как Оксана Ряска переехала в Штаты. Фото: соцсети Оксаны Ряски

Грязный секретик Оксаны Ряски

Однако не все так уж и без прикрас в жизни Ряски. Любопытные детали о ее личной жизни всплыли во время ее онлайн-разборок с Розалией Райсон в октябре 2023 года. Миниатюрная блондинка вместе с мужем Андреем Шабариным перебрались в Штаты в 2022 году. В блоге пара транслировала совсем другую американскую жизнь, где есть место роскоши и достатку. И все благодаря своему бизнесу в Нью-Йорке, связанному с ремонтом и отделкой.

Имея совсем иной опыт эмиграции, Ряска набросилась на Розалию с обвинениями в лукавстве. Между бывшими соседками завязалась эмоциональная переписка, которая стала достоянием общественности (еще бы, такой контент!). Так, интернет-пользователи услышали от Райсон, что Ряска на самом деле не замужем за Эдуардом. Более того — она увела мужчину из семьи и родила от него двоих детей в надежде закрепиться в Америке. Любители сплетен тут же уцепились за эти слова и раздули историю до того, что Эдуард вообще может быть даже и не разведен еще.

Оксана Ряска с мужем и сыновьями. Фото: соцсети Оксаны Ряски

Последние выходы в Сеть

18 февраля 2024 года Оксана отпраздновала свое 35-летие. По этому поводу она поделилась с подписчиками красивой фотографией из ресторана.

Оксана Ряска отпраздновала 35-летие в Штатах. Фото: соцсети Оксаны Ряски

3 апреля Ряска записала гневное видеосообщение всем тем, кто пишет ей гадости под фотографиями с детьми. Она грозилась банить всех неадекватных и вообще не стеснялась в выражении чувств.

Оксана Ряска наехала на хейтеров. Фото: соцсети Оксаны Ряска

7 апреля Оксана опубликовала очередное видео, где отчитывает выходцев из «Дома-2», устроивших блогерскую вакханалию на похоронах Либерж Кпадону.

Оксана Ряска отчитала и коллег по цеху. Фото: соцсети Оксаны Ряска

20 апреля имя Оксаны Ряски упоминается уже в публикации Вани Барзикова. Она посмеялась над желанием коллеги по цеху открыть ресторан в Америке, на что Барзиков ответил, что как только он исполнит свою мечту, то сразу предложит Оксане работу. Мол, недолго ей осталось работать уборщицей.

Ваня Барзиков поставил Ряску на место. Фото: соцсети Ивана Барзикова

Больше обсуждаемых публикаций у Ряски не было. Судя по ее апрельской активности в соцсетях, варианта может быть два. Либо Оксана разозлила достаточное количество народа, которые пошли войной на ее аккаунт, либо она сама решила, что медийность больше не идет на пользу ее нервам, и устроила себе бессрочный онлайн-детокс.

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