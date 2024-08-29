5 лет не видел сына, но полностью растворился в дочери: как изменилась жизнь Евгения Кузина после «Дома-2»

Евгений Кузин, 2011 год. Фото: соцсети Евгения Кузина

Поклонники выпускника телестройки волнуются, что он никак не может реализовать свой потенциал.

Когда Евгений Кузин пришел на проект «Дом-2», он стал, как принято сейчас говорить, «сыном маминой подруги». Красивый, харизматичный, с огромным потенциалом, казалось, сейчас этому парню покорится любая телевизионная вершина. Но, не тут-то было.

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В декабре этого года Евгению стукнет «сорокет», и его поклонники считают, что настало то самое время, когда пора подводить промежуточные жизненные итоги. И поскольку Кузин явно не торопится с этим, они сделали за него это сами. Порадовать выпускника телестройки оказалось нечем. По мнению интернет-пользователей, потенциалом своим Женя распорядился неумело - слава, любовь, семья обошли его по жизни стороной.

Женя Кузин любит общаться с фанатами в блоге. Фото: соцсети Жени Кузина

Сын не называет Евгения Кузина отцом

Евгений навсегда вошел в историю «Дома-2» как отец первого ребенка, родившегося на проекте. 15 декабря 2009 года в браке с Ритой Агибаловой у него появился сын Дмитрий (Митя). Но ребенок не помог сохранить семью, и супруги развелись. Кузин не горел желанием участвовать в воспитании сына, а потом его экс-жена уехала жить на Кипр, где счастливо вышла замуж за Павла Марсо, в браке с которым у нее появилась дочь Бэлла.

Евгений Кузин с детьми. Фото: соцсети Евгения Кузина

Непроснувшиеся отцовские чувства и расстояние сделали свое дело. Еще три года назад стало известно, что Митя называет папой нынешнего мужа Риты — вслед за сестренкой. В конце этого года парню исполнится пятнадцать лет, он учится в школе с преподаванием на английском и турецком языках.

Рита Агибалова с 14-летним сыном Митей от Жени Кузина. Фото: соцсети Риты Агибаловой

И вот недавно случилось чудо: Евгений впервые за пять лет увиделся с наследником. Момент воссоединения был, конечно же, запечатлен на камеру и выложен в Сеть, так инфоповод это громкий. В комментариях отметили, что Кузин хорошо отыграл эмоции расчувствовавшегося родителя, а Митя немного поколебался, прежде чем обняться с биологическим папой. Поклонники надеются, что «отец года» сумеет наладить отношения за время пребывания парня в России.

Евгений Кузин с детьми. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

Дважды разведенный Евгений Кузин нашел себе женщину мечты

Во втором браке у Кузина родилась дочь Александрия (22 сентября 2019 года). И хоть из-за малышки Евгений и Александра Артемова также не стали сохранять семью, ситуация все же приобрела несколько другой вид. Девочка очень много времени проводит с отцом - в том числе появляясь в его соцсетях, а блогер души в ней не чает. Эта парочка вечно сюсюкается на камеру, зарабатывая восторженные комментарии.

Александрия и Евгений прекрасно ладят между собой. Фото: соцсети Евгения Кузина

Хейта тоже предостаточно. Одни нападают на Артемову за то, что она никудышная мать, других тревожит будущее Александрии, у которой могут возникнуть трудности с выбором партнера по жизни - настолько идеальный для нее отец. Но Кузин максимально растворен в своей принцессе и негатив пропускает мимо ушей.

Особой фишкой в публичном воспитании девочки является то, что ее лицо все еще скрывается от общественности. А она - не грудничок вовсе, а вот-вот отпразднует первый юбилей. Комментаторы пишут, что внешность Александрии - давно не тайна, мол, по Сети гуляют ее фотографии. А те, кто видел ее вживую, утверждают, что она похожа на мать.

Дочери от Александры Артемовой Кузин готов пяточки целовать. Фото: соцсети Евгения Кузина

У Евгения Кузина оживление на личном фронте

Кузин позиционирует себя как автор видео. С самого детства он мечтал стать актером или телеведущим, но пока что довольствуется ролью ведущего мероприятия и блогера. Огромная часть его аудитории - это преданные фанаты по «Дому-2», которые по инерции следят за делами своего любимца.

Только вот перекувшавший необузданного интереса к своим амурным делам, Женя не так интенсивно транслируют личную жизнь на камеру и о громких изменениях в статусе не сообщает. Недавно, правда, в СМИ просочилась информация, что звезда телестройки встречается с сексологом Викторией Бекиевой. Девушку моментально захейтили в Сети, посчитав, что она не соответствует масштабу личности своего мужчины. Сам Кузин надеется построить с Викой семью. Смотрим, что из этого выйдет дальше.

Виктория Бекиева похвасталась в соцсетях видным мужчиной. Фото: соцсети Виктории Бекиевой

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