5 лет не видел сына, но полностью растворился в дочери: как изменилась жизнь Евгения Кузина после «Дома-2»

Когда Евгений Кузин пришел на проект «Дом-2», он стал, как принято сейчас говорить, «сыном маминой подруги». Красивый, харизматичный, с огромным потенциалом, казалось, сейчас этому парню покорится любая телевизионная вершина. Но, не тут-то было.
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В декабре этого года Евгению стукнет «сорокет», и его поклонники считают, что настало то самое время, когда пора подводить промежуточные жизненные итоги. И поскольку Кузин явно не торопится с этим, они сделали за него это сами. Порадовать выпускника телестройки оказалось нечем. По мнению интернет-пользователей, потенциалом своим Женя распорядился неумело - слава, любовь, семья обошли его по жизни стороной.
Женя Кузин любит общаться с фанатами в блоге. Фото: соцсети Жени Кузина
Сын не называет Евгения Кузина отцом
Евгений навсегда вошел в историю «Дома-2» как отец первого ребенка, родившегося на проекте. 15 декабря 2009 года в браке с Ритой Агибаловой у него появился сын Дмитрий (Митя). Но ребенок не помог сохранить семью, и супруги развелись. Кузин не горел желанием участвовать в воспитании сына, а потом его экс-жена уехала жить на Кипр, где счастливо вышла замуж за Павла Марсо, в браке с которым у нее появилась дочь Бэлла.
Евгений Кузин с детьми. Фото: соцсети Евгения Кузина
Непроснувшиеся отцовские чувства и расстояние сделали свое дело. Еще
Рита Агибалова с 14-летним сыном Митей от Жени Кузина. Фото: соцсети Риты Агибаловой
И вот недавно случилось чудо: Евгений
Евгений Кузин с детьми. Фото: соцсети
Дважды разведенный Евгений Кузин нашел себе женщину мечты
Во втором браке у Кузина родилась дочь Александрия (22 сентября 2019 года). И хоть из-за малышки Евгений и
Александрия и Евгений прекрасно ладят между собой. Фото: соцсети Евгения Кузина
Хейта тоже предостаточно. Одни нападают на Артемову за то, что она никудышная мать, других тревожит будущее Александрии, у которой могут возникнуть трудности с выбором партнера по жизни - настолько идеальный для нее отец. Но Кузин максимально растворен в своей принцессе и негатив пропускает мимо ушей.
Особой фишкой в публичном воспитании девочки является то, что ее лицо все еще скрывается от общественности. А она - не грудничок вовсе, а вот-вот отпразднует первый юбилей. Комментаторы пишут, что внешность Александрии - давно не тайна, мол, по Сети гуляют ее фотографии. А те, кто видел ее вживую, утверждают, что она похожа на мать.
Дочери от
У Евгения Кузина оживление на личном фронте
Кузин позиционирует себя как автор видео. С самого детства он мечтал стать актером или телеведущим, но пока что довольствуется ролью ведущего мероприятия и блогера. Огромная часть его аудитории - это преданные фанаты по «Дому-2», которые по инерции следят за делами своего любимца.
Только вот перекувшавший необузданного интереса к своим амурным делам, Женя не так интенсивно транслируют личную жизнь на камеру и о громких изменениях в статусе не сообщает. Недавно, правда, в СМИ просочилась информация, что звезда телестройки встречается с сексологом Викторией Бекиевой. Девушку моментально захейтили в Сети, посчитав, что она не соответствует
Виктория Бекиева похвасталась в соцсетях видным мужчиной. Фото: соцсети Виктории Бекиевой
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