5 лет не видел сына, но полностью растворился в дочери: как изменилась жизнь Евгения Кузина после «Дома-2»

Когда Евгений Кузин пришел на проект «Дом-2», он стал, как принято сейчас говорить, «сыном маминой подруги». Красивый, харизматичный, с огромным потенциалом, казалось, сейчас этому парню покорится любая телевизионная вершина. Но, не тут-то было.

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В декабре этого года Евгению стукнет «сорокет», и его поклонники считают, что настало то самое время, когда пора подводить промежуточные жизненные итоги. И поскольку Кузин явно не торопится с этим, они сделали за него это сами. Порадовать выпускника телестройки оказалось нечем. По мнению интернет-пользователей, потенциалом своим Женя распорядился неумело - слава, любовь, семья обошли его по жизни стороной.