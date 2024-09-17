Саша Гозиас из «Дома-2» ждет третьего ребенка

Одна из самых ярких бывших участниц проекта «Дом-2»
В соцсети Саша Гозиас разместила коротенькое видео, продемонстрировав свой огромный живот. Судя по всему, малыш появится на свет уже совсем скоро. Не исключено, что это пополнение в семье Саши Гозиас случится уже этой осенью.
В кадре, которым поделилась Саша Гозиас, она держит за руку мужчину. Конечно же, это ее супруг. Саша Гозиас за все время своего второго брака ни разу не показала супруга поклонникам. Она тщательно оберегает его от внимания публики.
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Саша Гозиас ждет третьего малыша. Фото: соцсети Саши Гозиас
«Скоро нас будет пятеро», — подписала кадр Саша Гозиас.
Напомним, у Саши Гозиас есть
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