Саша Гозиас из «Дома-2» ждет третьего ребенка

Саша Гозиас. Фото: соцсети Саши Гозиас

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Гозиас готовится в третий раз стать мамой.

Одна из самых ярких бывших участниц проекта «Дом-2» Александра Гозиас порадовала своих подписчиков прекрасной новостью. Она ждет третьего малыша.

В соцсети Саша Гозиас разместила коротенькое видео, продемонстрировав свой огромный живот. Судя по всему, малыш появится на свет уже совсем скоро. Не исключено, что это пополнение в семье Саши Гозиас случится уже этой осенью.

В кадре, которым поделилась Саша Гозиас, она держит за руку мужчину. Конечно же, это ее супруг. Саша Гозиас за все время своего второго брака ни разу не показала супруга поклонникам. Она тщательно оберегает его от внимания публики.

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Саша Гозиас ждет третьего малыша. Фото: соцсети Саши Гозиас

«Скоро нас будет пятеро», — подписала кадр Саша Гозиас.

Напомним, у Саши Гозиас есть дочка и сын. Девочка родилась в первом браке Саши Гозиас, а сын — во втором. С новым мужем, бизнесменом из Москвы Саша Гозиас стала по-настоящему счастливой женщиной.

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