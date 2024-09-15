Таня Мусульбес из «Дома-2» гуляет с дочкой одна: «Заступила на дневную смену»

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес в это воскресенье, 15 сентября, утром вышла одна на прогулку с маленькой дочкой. Появление Татьяны Мусульбес в кадре с коляской, но без Романа Капаклы , который позиционирует себя заботливым отцом семейства, напугало поклонников пары.

Но Татьяна Мусульбес тут же все объяснила. Выяснилось, что Роман Капаклы просто-напросто спит после ночного дежурства у кроватки с крохой-дочкой.