Таня Мусульбес из «Дома-2» гуляет с дочкой одна: «Заступила на дневную смену»

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Молодая мама Татьяна Мусульбес поделилась кадрами в соцсети, на которых предстала с коляской.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес в это воскресенье, 15 сентября, утром вышла одна на прогулку с маленькой дочкой. Появление Татьяны Мусульбес в кадре с коляской, но без Романа Капаклы, который позиционирует себя заботливым отцом семейства, напугало поклонников пары.

Но Татьяна Мусульбес тут же все объяснила. Выяснилось, что Роман Капаклы просто-напросто спит после ночного дежурства у кроватки с крохой-дочкой.

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Татьяна Мусульбес на прогулке с дочкой. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

«Мы тут с дочей вышли на прогулку с дочей по лесу. Папа наш спит, потому что он был на ночной смене сегодня. Мама заступила на дневную смену. Это самая потрясающая смена — походить, погулять, сама ночью выспалась. Надо чередовать — то он, то я. Так и должно быть. Мы вышли и кайфуем с нашей лялей, она покушала и спит», — поделилась Татьяна Мусульбес.

Напомним, дочка Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы родилась 9 августа. Когда девочке исполнился месяц, родители раскрыли ее имя. Свою наследницу Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы назвали Мия.

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