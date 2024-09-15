Таня Мусульбес из «Дома-2» гуляет с дочкой одна: «Заступила на дневную смену»
Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес
Молодая мама Татьяна Мусульбес поделилась кадрами в соцсети, на которых предстала с коляской.
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес в это воскресенье, 15 сентября, утром вышла одна на прогулку с маленькой дочкой. Появление Татьяны Мусульбес в кадре с коляской, но без Романа Капаклы, который позиционирует себя заботливым отцом семейства, напугало поклонников пары.
«Мы тут с дочей вышли на прогулку с дочей по лесу. Папа наш спит, потому что он был на ночной смене сегодня. Мама заступила на дневную смену. Это самая потрясающая смена — походить, погулять, сама ночью выспалась. Надо чередовать — то он, то я. Так и должно быть. Мы вышли и кайфуем с нашей лялей, она покушала и спит», — поделилась Татьяна Мусульбес.