Кто такой Мухаммед Биттуев и как к участнику шоу «Первые на деревне» прилипло клеймо «Дома-2»

Реалити « Первые на деревне » набирает обороты. Проект успешно стартовал на канале ТНТ. Участники попали вместо Дубая в село, приключения начались. И зря зрители опасались, что на экране не появится ни одной знакомой звезды.

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К примеру, тот же Муха Биттуев — уже не первый раз участвует в реалити, пока не поет песни и не сотрудничает с Давой Манукяном . А еще этот инфлюенсер однажды строил любовь на глазах у телезрителей.

Кто такой Мухаммад Биттуев?

Для тех, кто не в курсе, Муха, а точнее Мухаммад Биттуев, которому скоро исполнится 29 лет, родом из Кабардино-Балкарии. Никто не мог подумать, что этот мальчик в 2023 году будет играть мускулами на проекте «Суперниндзя». Но это случилось, даже несмотря на то что у Мухаммада от рождения одна нога была на девять сантиметров короче другой.

До четырех лет малыша носили на руках, потому что ходить он не мог. Родители сделали все, чтобы он смог двигаться. После череды операций и долгой реабилитации Муха получил возможность полноценно ходить.