Кто такой Мухаммед Биттуев и как к участнику шоу «Первые на деревне» прилипло клеймо «Дома-2»

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К примеру, тот же Муха Биттуев — уже не первый раз участвует в реалити, пока не поет песни и не сотрудничает
Кто такой Мухаммад Биттуев?
Для тех, кто не в курсе, Муха, а точнее Мухаммад Биттуев, которому скоро исполнится 29 лет, родом из Кабардино-Балкарии. Никто не мог подумать, что этот мальчик в 2023 году будет играть мускулами на проекте «Суперниндзя». Но это случилось, даже несмотря на то что у Мухаммада от рождения одна нога была на девять сантиметров короче другой.
До четырех лет малыша носили на руках, потому что ходить он не мог. Родители сделали все, чтобы он смог двигаться. После череды операций и долгой реабилитации Муха получил возможность полноценно ходить.
В итоге он не просто освоил базовый навык, но и получил образование, параллельно занялся музыкой и стал вести блог. Парень получил известность благодаря песням и веселым танцевальным скетчам. А затем пошел
Мухаммед Биттуев — разноплановый актер в своих роликах. Фото: соцсети Мухаммеда Биттуева
Муххамад Биттуев кочует по реалити
На проекте «Суперниндзя» он появился вместе с Егором Шипом (с которым сейчас выживает в деревне), но до финала не дошел, хотя и был достаточно ярким участником и запомнился зрителю.
Взаимоотношения же Мухи с реалити начались еще до физических испытаний, когда амбициозного, но мало кому известного парня потянуло на поиски любви. Так что первым его опытом работы перед камерами стало шоу «Влюбись, если сможешь» (в 2022 году). Проект снимался в Кейптауне.
Там Мухаммад сошелся с Алиной Рюмшиной и даже хотел было стать отцом ее детей, но организаторы решили перетасовать пары. Так он оказался вместе с Анастасией Яровиковой, с которой у них ничего не вышло. А с Алиной Муха дружит и после проекта. Но, по словам знакомых, дальше дело вряд ли двинется. Так что Муха — по-прежнему завидный жених, который теперь еще и демонстрирует себя за разнообразной сельской работой.
Мухаммед Биттуев — опытный участник реалити. Фото: ТНТ
Муха Биттуев: народ перепутал «Влюбись, если сможешь» и «Дом-2»
Эффект Манделы — это когда люди уверены в том, чего никогда не было. Так получилось и с Мухой. Многие считают, что парень побывал на «
Возможно, что причина в самом формате проекта и его концепции. «Влюбись, если сможешь» с телестройкой спутала ни одна сотня зрителей. Несмотря на то, что ведущая нового на тот момент реалити Марина Кравец расставила все точки над «i».
«Это совершенно другой проект. И в нем не зафиксировано ни одного лобного места. Этот проект про отношения и честность, про дружбу, совесть, про искренность и любовь. А еще он про фантастическую красоту этой планеты, которую с нескрываемым восхищением в нем показывают. Проще говоря, про просмотр шоу: если в нем участвую я, вам волноваться не о чем», — сказала артистка в одном интервью.
Мухаммед Биттуев — популярный и харизматичный блогер, но без прошлого «Дома-2». Фото: соцсети Мухаммеда Биттуева
Раз не любовь, тогда можно взяться за домик в деревне, видимо, решил Муха — и теперь за его приключениями вновь следит вся страна. Даже если блогер не победит, то приобретет еще несколько сотен, а может, и тысяч подписчиков, которые с нетерпением будут желать удачи, процветания и просмотров любимому инфлюенсеру.
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