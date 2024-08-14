Дочь Мусульбес — вылитая папа с модельным ростом и немалым весом: что скрыли от фанатов новоиспеченные родители из «Дома-2»

Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Одна из самых ярких пар телестройки на днях стала полноценной семьей.

Наконец-то поклонники Тани Мусульбес и Ромы Капаклы дождались радостных новостей. Бывшие участники проекта «Дом-2» впервые стали родителями, о чем, правда, сообщили в соцсетях не сразу. С 9 августа новоиспеченные мама и папа осваивались в новых ролях, и только 13-го числа посвятили в свои жизненные изменения фанатов.

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Новорожденная «сладкая булочка» моментально покорила сердца пользователей Сети. Еще бы — с такими родителями! Мусульбес и Капаклы заваливают самыми разными вопросами о первых днях жизни дочурки, а блогеры избирательно на них отвечают. Teleprogramma.org узнала, что такого интересного уже известно о малышке.

Татьяна Мусульбес смогла удивить врача при родах

Молодая мамочка похвасталась в блоге, что ее супруг не просто присутствовал при родах, а был максимально вовлечен в процесс. Схватки у Тани начались 8 августа, а в роддом она уехала 9 августа в час ночи. Малышка родилась в тот же день — в 17:32. Мусульбес призналась, что родила первенца весом 4 100 г за 3–4 потуги, причем без единого разрыва. Именно этому и удивился опытный врач знаменитости. И не он один.

РХ: «Это крупная прям малышечка. Без разрывов? Молодец, Танюшка!»

Olga D: «Танюшка тоже не малышка».

Ли: «Ничего себе, большая девочка, и удивительно, что Таня может сидеть».

Рома полностью погрузился в отцовство и переживает, что его блог скоро превратится в одни сплошные соски и пеленки. Так, он сообщил всем, что у девочки уже отпала пуповина. А еще по секрету всему свету он признался, что хотел бы быть с любимой супругой во время родов рядом все время, но в один момент дал слабину.

Роман устал рожать рядом с Мусульбес. Фото: соцсети Романа Капаклы

«Это фото в 3:58, в разгар самых ярких схваток. Я пытался быть от начала и до конца, но сил у меня не хватило. Но я старался», — подписал снимок Капаклы.

На кого похожа новорожденная дочка Мусульбес и Капаклы

Вопреки распространенной традиции, эти блогеры не стали скрывать личико дочки смайликами, предоставив подписчикам возможность вдоволь поумиляться пухлыми щечками грудничка. Комментаторы тут же вынесли вердикт — на кого похожа девочка. Таню их слова не совсем устроили, ведь единогласно было сказано, что малютка — папина копия.

Мусульбес не собирается скрывать личика новорожденной дочки. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Поделилась 26-летняя мамочка и «модельным» ростом крошки — 55 см, что совершенно ожидаемо при таком весе (4 100 г). Пока что подписчикам остается неясно одно: кормит ли Мусульбес грудью или семья перешла на смеси?

Ксения: «Кормить не стала грудью, похоже, с бутылочками бегают».

Альфа: «В бутылочки можно и сцеживать, если что».

Татьяна призналась, что пока они с Ромой справляются без няни. Обе бабушки далеко, так что малышка полностью на молодых родителях.

Сколько Мусульбес и Капаклы вместе

У Тани и Ромы непростая история любви. Считается, что Мусульбес увела Капаклы у Марины Африкантовой, разрушив красивую пару. Звезды телестройки рассталась после трех лет отношений, их разрыв (конец февраля 2023 года) получил широкую огласку и стал активно обсуждаться в Сети. Хейтеры до сих пор называют Таню разлучницей и корят ее за то, что сбила Рому с толку.

В новых отношениях у влюбленных все было тоже не гладко. Уже в августе 2023 году Мусульбес и Капаклы расстались. Но это не продлилось долго: пара воссоединилась на вечеринке в честь дня рождения Тани — 13 октября. Нехитрые вычисления говорят о том, что тогда ребята особо не стали тянуть и с беременностью.

Рождение малышки каким-то образом повлияло и на злопыхателей страстной парочки. В Сети некоторые честно признались, что прониклись радостным событием в медийной семье.

Татьяна inst @theo_novoros: «Не очень нравится Роман, но уверена: папой он будет замечательным».

Алмаз: «Не могу свыкнуться, что они вместе. А так поздравляю!»

Алена Пономарева: «Не знаю почему, но ощущение, что они давно вместе и созданы друг для друга! Уже полноценная семья, молодцы, ребята!»

Kris: «Не очень люблю эту семью. Скорее всего, из-за того, что сошлись некрасиво. Но вот фото с родов очень милые. Пусть сохранят это чувство на долгие года».

Юлька: «Ромка прям такой…Я аж всплакнула от радости... Раньше терпеть его не могла. Теперь не злой и красномордый, такой живой, добрый... настоящий».

Мусульбес и Капаклы поделились сокровенными фотографиями. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Как Мусульбес и Капаклы назвали дочку

Если лицо малышки супруги не скрывают, то имя — еще как. А оно уже у «сладкой булочки» имеется. Вот только молодые родители решили потянуть с тем, чтобы его озвучить. Капаклы даже объявил конкурс на то, кто угадает, как назвали дочь.

Фанаты же давно подшучивают над тем, что дочь нужно назвать Мариной — в честь Африкантовой. Также звучат варианты Галя и Клара Захаровна. Что ж, чем бы фанаты ни тешились, лишь бы не хейтили.

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