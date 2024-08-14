Дочь Мусульбес — вылитая папа с модельным ростом и немалым весом: что скрыли от фанатов новоиспеченные родители из «Дома-2»

Наконец-то поклонники Тани Мусульбес и Ромы Капаклы дождались радостных новостей. Бывшие участники проекта «Дом-2» впервые стали родителями, о чем, правда, сообщили в соцсетях не сразу. С 9 августа новоиспеченные мама и папа осваивались в новых ролях, и только 13-го числа посвятили в свои жизненные изменения фанатов.

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Новорожденная «сладкая булочка» моментально покорила сердца пользователей Сети. Еще бы — с такими родителями! Мусульбес и Капаклы заваливают самыми разными вопросами о первых днях жизни дочурки, а блогеры избирательно на них отвечают. Teleprogramma.org узнала, что такого интересного уже известно о малышке.

Татьяна Мусульбес смогла удивить врача при родах

Молодая мамочка похвасталась в блоге, что ее супруг не просто присутствовал при родах, а был максимально вовлечен в процесс. Схватки у Тани начались 8 августа, а в роддом она уехала 9 августа в час ночи. Малышка родилась в тот же день — в 17:32. Мусульбес призналась, что родила первенца весом 4 100 г за 3–4 потуги, причем без единого разрыва. Именно этому и удивился опытный врач знаменитости. И не он один.

РХ: «Это крупная прям малышечка. Без разрывов? Молодец, Танюшка!» Olga D: «Танюшка тоже не малышка». Ли: «Ничего себе, большая девочка, и удивительно, что Таня может сидеть».

Рома полностью погрузился в отцовство и переживает, что его блог скоро превратится в одни сплошные соски и пеленки. Так, он сообщил всем, что у девочки уже отпала пуповина. А еще по секрету всему свету он признался, что хотел бы быть с любимой супругой во время родов рядом все время, но в один момент дал слабину.