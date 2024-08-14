Дочь Мусульбес — вылитая папа с модельным ростом и немалым весом: что скрыли от фанатов новоиспеченные родители из «Дома-2»

Наконец-то поклонники Тани Мусульбес и Ромы Капаклы дождались радостных новостей. Бывшие участники проекта «Дом-2» впервые стали родителями, о чем, правда, сообщили в соцсетях не сразу. С 9 августа новоиспеченные мама и папа осваивались в новых ролях, и только
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Новорожденная «сладкая булочка» моментально покорила сердца пользователей Сети. Еще бы — с такими родителями! Мусульбес и Капаклы заваливают самыми разными вопросами о первых днях жизни дочурки, а блогеры избирательно на них отвечают. Teleprogramma.org узнала, что такого интересного уже известно о малышке.
Татьяна Мусульбес смогла удивить врача при родах
Молодая мамочка похвасталась в блоге, что ее супруг не просто присутствовал при родах, а был максимально вовлечен в процесс. Схватки у Тани начались 8 августа, а в роддом она уехала 9 августа в час ночи. Малышка родилась в тот же день — в 17:32. Мусульбес призналась, что родила первенца весом 4 100 г за 3–4 потуги, причем без единого разрыва. Именно этому и удивился опытный врач знаменитости. И не он один.
РХ: «Это крупная прям малышечка. Без разрывов? Молодец, Танюшка!»
Olga D: «Танюшка тоже не малышка».
Ли: «Ничего себе, большая девочка, и удивительно, что Таня может сидеть».
Рома полностью погрузился в отцовство и переживает, что его блог скоро превратится в одни сплошные соски и пеленки. Так, он сообщил всем, что у девочки уже отпала пуповина. А еще по секрету всему свету он признался, что хотел бы быть с любимой супругой во время родов рядом все время, но в один момент дал слабину.
Роман устал рожать рядом с Мусульбес. Фото: соцсети
«Это фото в 3:58, в разгар самых ярких схваток. Я пытался быть от начала и до конца, но сил у меня не хватило. Но я старался», — подписал снимок Капаклы.
На кого похожа новорожденная дочка Мусульбес и Капаклы
Вопреки распространенной традиции, эти блогеры не стали скрывать личико дочки смайликами, предоставив подписчикам возможность вдоволь поумиляться пухлыми щечками грудничка. Комментаторы тут же вынесли вердикт — на кого похожа девочка. Таню их слова не совсем устроили, ведь единогласно было сказано, что малютка — папина копия.
Мусульбес не собирается скрывать личика новорожденной дочки. Фото: соцсети
Поделилась 26-летняя мамочка и «модельным» ростом крошки — 55 см, что совершенно ожидаемо при таком весе (4 100 г). Пока что подписчикам остается неясно одно: кормит ли Мусульбес грудью или семья перешла на смеси?
Ксения: «Кормить не стала грудью, похоже, с бутылочками бегают».
Альфа: «В бутылочки можно и сцеживать, если что».
Татьяна призналась, что пока они с Ромой справляются без няни. Обе бабушки далеко, так что малышка полностью на молодых родителях.
Сколько Мусульбес и Капаклы вместе
У Тани и Ромы непростая история любви. Считается, что Мусульбес увела Капаклы у Марины Африкантовой, разрушив красивую пару. Звезды телестройки рассталась после трех лет отношений, их разрыв (конец февраля 2023 года) получил широкую огласку и стал активно обсуждаться в Сети. Хейтеры до сих пор называют Таню разлучницей и корят ее за то, что сбила Рому с толку.
В новых отношениях у влюбленных все было тоже не гладко. Уже в августе 2023 году Мусульбес и Капаклы расстались. Но это не продлилось долго: пара воссоединилась на вечеринке в честь дня рождения Тани — 13 октября. Нехитрые вычисления говорят о том, что тогда ребята особо не стали тянуть и с беременностью.
Рождение малышки каким-то образом повлияло и на злопыхателей страстной парочки. В Сети некоторые честно признались, что прониклись радостным событием в медийной семье.
Татьяна inst @theo_novoros: «Не очень нравится Роман, но уверена: папой он будет замечательным».
Алмаз: «Не могу свыкнуться, что они вместе. А так поздравляю!»
Алена Пономарева: «Не знаю почему, но ощущение, что они давно вместе и созданы друг для друга! Уже полноценная семья, молодцы, ребята!»
Kris: «Не очень люблю эту семью. Скорее всего, из-за того, что сошлись некрасиво. Но вот фото с родов очень милые. Пусть сохранят это чувство на долгие года».
Юлька: «Ромка прям такой…Я аж всплакнула от радости... Раньше терпеть его не могла. Теперь не злой и красномордый, такой живой, добрый... настоящий».
Мусульбес и Капаклы поделились сокровенными фотографиями. Фото: соцсети
Как Мусульбес и Капаклы назвали дочку
Если лицо малышки супруги не скрывают, то имя — еще как. А оно уже у «сладкой булочки» имеется. Вот только молодые родители решили потянуть с тем, чтобы его озвучить. Капаклы даже объявил конкурс на то, кто угадает, как назвали дочь.
Фанаты же давно подшучивают над тем, что дочь нужно назвать Мариной — в честь Африкантовой. Также звучат варианты Галя и Клара Захаровна. Что ж, чем бы фанаты ни тешились, лишь бы не хейтили.
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