Звезда сериала «Золотое дно» Павел Попов о съемках сериала «Жить жизнь-2»: «На площадке меня иногда называли «молодым папой»

В онлайн-кинотеатре START начался показ второго сезона сериала «Жить жизнь». В новых сериях главной героине предстоит распутать клубок событий, которые чуть было не разрушили ее
Напомним, действие первого сезона разворачивается вокруг 30-летней Анны Богинской, которая после гибели мужа в автокатастрофе учится справляться с любыми обстоятельствами самостоятельно. И вроде бы у нее это хорошо получается, пока в жизни Анны не появляется успешный хирург Матвей. Однако в итоге он оказывается манипулятором из закрытого клуба пикаперов. И Анне нужно победить эту любовную зависимость, пока она не поглотила ее полностью.
Во втором сезоне Богинская пробует уничтожить закрытый мужской клуб, где девушкам ломают жизни и уберечь одну из его потенциальных жертв от роковых ошибок.
Роль нового главы Клуба сыграл актер Павел Попов. В интервью Teleprogramma.org он рассказал об отношении к профессиональным соблазнителям, работе с Любовью Аксеновой и рождении сына.
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«Мне моего героя очень жалко»
- Павел, смотрели ли вы первый сезон сериала «Жить жизнь»?
- Да. Могу сказать, что я его смотрел в тот момент, когда вышел сериал. Я еще не знал, что буду работать во втором сезоне. Он привлек мое внимание среди всего, что выходит у нас. Я стараюсь смотреть многое, но далеко не все.
Но мне кажется, что тема психологии взаимоотношений мужчины и женщины всегда будет востребована и всегда будет привлекать внимание. Более того, тема так называемых абьюзивных отношений, когда один партнер подавляет другого, мне кажется, очень актуальна.
- Вы играете руководителя закрытого клуба пикаперов. Как сами относитесь к пикапу?
- Вы знаете, я в целом не могу припомнить, чтобы знакомился с девушкой где бы то ни было: в ресторане, в кафе или просто на улице, может быть, где-то в клубе и т.д. Мне это сложно, я никогда не решался на такой шаг. И, наверное, отношусь с восхищением к людям, которые умеют это делать – с легкостью как-то обаять девушку, расположить к себе.
Сейчас мне, конечно же, это все неинтересно, но где-то в студенчестве, в отрочестве я бы хотел владеть какими-то навыками пикапа, чтобы как-то просто добиваться расположения противоположного пола. У меня это не всегда получалось в отличие от моего персонажа во втором сезоне сериала «Жить жизнь» Виктора, который делает это очень легко и обаятельно.
Так скажем, роль была
- Чем симпатичен вам ваш герой, и чем он отталкивает?
- Вы знаете, я, наверное, скажу, что он вообще меня не отталкивает. Мне моего героя очень жалко. И у меня есть большое желание, чтобы зритель его тоже пожалел в конце, потому что за всей этой маской, так называемой бравады, легкости, непринужденности, абсолютной неуязвимости скрывается обиженный ребенок, который очень хочет семью, в частности, какого-то тепла от своего старшего брата.
Хочет, чтобы его пожалели. К концу сериала это явно раскрывается. Поэтому вот так отвечу на этот вопрос
Павел Попов. Фото: онлайн-кинотеатр START
- Вам в реальной жизни когда-нибудь встречались люди, похожие на вашего персонажа?
- Вы знаете, нет. У меня есть ряд персонажей из фильмов, которые, как мне кажется, по повадкам, по какому-то внутреннему насыщению похожи на Виктора, так называемые референсы к моему герою. Наверное, я не буду говорить, кто это.
Но мне кажется, внимательный зритель увидит какие-то схожие повадки, может быть, интонации. В реальной жизни я не встречал таких людей. Мой круг общения совершенно не пересекается с подобными людьми.
«Я получал огромное удовольствие, работая с Любой Аксеновой»
- Вы сказали, что поначалу побаивались смен с Дарьей Мороз. А почему?
- Я могу сказать, что в целом я всегда очень переживаю перед началом съемок или перед какими-то важными сценами в смене. Мне очень важно, чтобы мы сошлись характерами с партнером, чтобы мы сошлись энергиями. Поскольку Даша - очень одаренный человек, я видел много ее ролей.
Мне очень нравится, как человек работает, и очень хотелось соответствовать в кадре.
Помимо Даши, я также
Допустим, чтобы сыграть братьев, а мы с Юрой по сюжету братья, нужно в жизни хоть как-то общаться. Именно поэтому мне было важно наладить с Юрой контакт вне кадра. Мне кажется, в этом проекте у нас всё удалось.
- Как складывались отношения с Любой Аксеновой?
- Да прекрасно! Люба - потрясающая актриса, и в человеческом плане она замечательная. Опять же, мы очень много шутили на площадке. Это очень важно, как мне кажется, потому что мой персонаж в каком-то смысле легкий. И эта легкость должна чувствоваться в кадре. И с Любой тоже было очень легко.
Ну, я не знаю, она чуткий партнер, очень талантливая актриса, и у нее есть глубокий разбор на сцену. Она всегда была подготовленная.
Как правило, мы всегда проходили текст перед нашими сценами, обсуждали их. Я получал огромное удовольствие, работая с Любой.
Кадр из сериала «Жить жизнь-2». Фото: онлайн-кинотеатр START
«За время проекта мы объездили почти весь Вьетнам, были в диких местах»
- Расскажите, пожалуйста, о ваших самых трудных и интересных съемках.
- Наверное, самые трудные, самые интересные съемки были у меня зимой. Проект еще не вышел, поэтому, к сожалению, я не могу раскрывать вам карты полностью.
Могу только сказать, что это был Вьетнам. Съемки длились около 4 месяцев, плюс-минус. За время проекта мы объездили почти весь Вьетнам, были в очень диких местах. Чтобы вы понимали, насколько дикие, меня там укусила обезьяна. Слава Богу, все обошлось хорошо.
Не скажу, что прямо освоил кайтсерфинг, но что-то смогу показать в новом для себя виде спорта. Я подтянул английский язык, до съемок я вообще ничего не знал, а сейчас могу спросить, куда пройти, как проехать и поддержать разговор на минимальном уровне.
- Как, на ваш взгляд, не стать жертвой абьюзивных отношений?
- Надо, во-первых, честно себе
Если вы не справляетесь со своими чувствами сами, то нужно, конечно же, обращаться к психологу и искать какую-то помощь на стороне. Мне кажется, только так.
- Приходилось ли вам когда-нибудь обращаться к психологу?
- Да, приходилось один раз. Я разговаривал с психологом, он мне помог в моем вопросе, который меня тревожил, и все, больше я не обращался. Но мне кажется, что просто у нас в культуре как будто есть немножко такое внутреннее порицание. Мол, ты обращаешься к психологу, ты что, сумасшедший? И это высмеивается, что мне кажется неправильным.
На мой взгляд, зачастую люди действительно не могут справиться со своими переживаниями. Даже просто, знаете, иногда бывает некому высказать какую-то проблему. А психолог спокойно выслушает, поможет как-то себя направить. Мне кажется, это очень нужная история.
Павел Попов. Фото: онлайн-кинотеатр START
«Мне говорили, что я похож на Артема»
- После сериала «Золотое дно» в соцсетях стали писать о вашем сходстве с Артемом Дзюбой. Честно ли вам говорят, что вы похожи на этого футболиста и как к этому относитесь?
- Да замечательно отношусь. Мне говорили, что я похож на Артема, но, честно, мне, по большому счету, все равно. Как мне кажется, Дзюба - один из лучших футболистов в нашей стране.
Я его видел на поле. Мы с женой часто ходим смотреть на матчи «Локомотива», на стадион «Локомотив» и получаем удовольствие от футбола. Господи, пусть сравнивают!
- Во время сегодняшнего процесса у вас родился сын Тимофей. Расскажите, пожалуйста, о нем.
- Я даже не знаю, что рассказать. Наверное, того факта, что во время съемок у меня родился сын, вполне достаточно. Это уже огромное счастье. Конечно, во время проекта «Жить жизнь» были бессонные ночи. Учитывая, что там огромные объемы текста, и в целом, большая, сложная роль, мне было непросто работать.
Но на площадке меня все поздравили: продюсеры, режиссеры, мои партнеры, иногда называли
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