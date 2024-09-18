Звезда сериала «Золотое дно» Павел Попов о съемках сериала «Жить жизнь-2»: «На площадке меня иногда называли «молодым папой»

В онлайн-кинотеатре START начался показ второго сезона сериала «Жить жизнь». В новых сериях главной героине предстоит распутать клубок событий, которые чуть было не разрушили ее судьбу.

Напомним, действие первого сезона разворачивается вокруг 30-летней Анны Богинской, которая после гибели мужа в автокатастрофе учится справляться с любыми обстоятельствами самостоятельно. И вроде бы у нее это хорошо получается, пока в жизни Анны не появляется успешный хирург Матвей. Однако в итоге он оказывается манипулятором из закрытого клуба пикаперов. И Анне нужно победить эту любовную зависимость, пока она не поглотила ее полностью.

Во втором сезоне Богинская пробует уничтожить закрытый мужской клуб, где девушкам ломают жизни и уберечь одну из его потенциальных жертв от роковых ошибок.

Роль нового главы Клуба сыграл актер Павел Попов. В интервью Teleprogramma.org он рассказал об отношении к профессиональным соблазнителям, работе с Любовью Аксеновой и рождении сына.

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«Мне моего героя очень жалко»

- Павел, смотрели ли вы первый сезон сериала «Жить жизнь»?

- Да. Могу сказать, что я его смотрел в тот момент, когда вышел сериал. Я еще не знал, что буду работать во втором сезоне. Он привлек мое внимание среди всего, что выходит у нас. Я стараюсь смотреть многое, но далеко не все.

Но мне кажется, что тема психологии взаимоотношений мужчины и женщины всегда будет востребована и всегда будет привлекать внимание. Более того, тема так называемых абьюзивных отношений, когда один партнер подавляет другого, мне кажется, очень актуальна.

- Вы играете руководителя закрытого клуба пикаперов. Как сами относитесь к пикапу?

- Вы знаете, я в целом не могу припомнить, чтобы знакомился с девушкой где бы то ни было: в ресторане, в кафе или просто на улице, может быть, где-то в клубе и т.д. Мне это сложно, я никогда не решался на такой шаг. И, наверное, отношусь с восхищением к людям, которые умеют это делать – с легкостью как-то обаять девушку, расположить к себе.

Сейчас мне, конечно же, это все неинтересно, но где-то в студенчестве, в отрочестве я бы хотел владеть какими-то навыками пикапа, чтобы как-то просто добиваться расположения противоположного пола. У меня это не всегда получалось в отличие от моего персонажа во втором сезоне сериала «Жить жизнь» Виктора, который делает это очень легко и обаятельно.

Так скажем, роль была на сопротивление . Такого я еще не играл.

- Чем симпатичен вам ваш герой, и чем он отталкивает?

- Вы знаете, я, наверное, скажу, что он вообще меня не отталкивает. Мне моего героя очень жалко. И у меня есть большое желание, чтобы зритель его тоже пожалел в конце, потому что за всей этой маской, так называемой бравады, легкости, непринужденности, абсолютной неуязвимости скрывается обиженный ребенок, который очень хочет семью, в частности, какого-то тепла от своего старшего брата.

Хочет, чтобы его пожалели. К концу сериала это явно раскрывается. Поэтому вот так отвечу на этот вопрос