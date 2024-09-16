Долина высказалась о Киркорове: «Хорошо, в тонусе человек, в профессии. Я тоже так люблю, честно»

Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за мошенников, которые вынудили продать ее квартиру в Москве и отдать им больше 200 миллионов рублей.

Сейчас Лариса Долина ждет, когда завершится расследование, и судится с женщиной, которая купила ее элитную недвижимость .

Лариса Долина стала гостьей шоу «Кстати», где пообщалась с Гариком Харламовым , Денисом Дороховым и Азаматом Мусагалиевым .

На этот раз Лариса Долина предстала в ярком наряде. Она обсудила «Новую волну», где не только выступала, но и судила участников. Певица осталась в восторге от талантливых исполнителей. На конкурсе был и Филипп Киркоров . Ведущие шоу удивились тому, как он успевает везде выступать и сниматься в кино. На фестивале артист показал накачанные руки и новые татуировки.

«Слушайте, хорошо, в тонусе человек, в профессии. Я тоже так люблю, честно. Правда, люблю заваливать себя работой, потому что, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь. Это мой кислород, мой воздух. И чем больше я в этом тонусе нахожусь, тем меньше я вспоминаю про усталость. В моем лексиконе вообще этого слова нет», — сказала Лариса Александровна.

А так как она в курсе новых трендов и даже общается с молодыми исполнителями, то Гарик Харламов спросил, появится ли на эстраде новый Юрий Лоза. Это удивило певицу и даже рассмешило.

«Насчет Юрия Лозы не уверена, честно. Я сейчас была в Нижнем Новгороде, где проводила свой фестиваль, и там видела его афиши, кстати. Он еще гастролирующий артист», — иронично заявила Лариса Долина .