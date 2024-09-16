57-летний актер Венсан Кассель готовится стать отцом в четвертый раз

Напомним, что для модели этот ребенок будет первым, а вот для Венсана Касселя уже четвертым. Кунаки от него родила дочку Амазони. А также у него от брака с актрисой Моникой Беллуччи есть две дочки: Дева и Леони. Примечательно, что наследницы Венсана Касселя растут настоящими красотками.

Ранее артист сильно переживал после первого развода. Он был уверен, что не сможет никого так полюбить, как Монику Беллуччи. Однако теперь у Венсана Касселя новые крепкие отношения. Он недолго был один после расставания с Кунаки.