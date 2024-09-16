57-летний актер Венсан Кассель готовится стать отцом в четвертый раз

Венсан Кассель. Фото: Global Look Press

Модель Нара Баптиста ждет первенца от актера Венсана Касселя.

Венсан Кассель много лет снимается в кино. Он прославился благодаря своему актерскому таланту. В 2023 году Венсан стал встречаться с Нарой Баптист. 27-летняя модель не побоялась большой разницы в возрасте. со знаменитостью, хоть многие и считали, что Венсан Кассель просто ищет утешение в ее объятиях после развода с Тиной Кунаки. Его прошлые отношения длились пять лет. По всей видимости, теперь у Венсана Касселя снова все серьезно. 16 сентября стало известно, что его новая избранница беременна. В соцсети Нара выложила кадры, на которых красовалась в черном силуэтном платье в пол, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Она находилась в роскошном особняке.

Нара Баптист беременна. Фото: соцсети Нары Баптист

Напомним, что для модели этот ребенок будет первым, а вот для Венсана Касселя уже четвертым. Кунаки от него родила дочку Амазони. А также у него от брака с актрисой Моникой Беллуччи есть две дочки: Дева и Леони. Примечательно, что наследницы Венсана Касселя растут настоящими красотками.

Ранее артист сильно переживал после первого развода. Он был уверен, что не сможет никого так полюбить, как Монику Беллуччи. Однако теперь у Венсана Касселя новые крепкие отношения. Он недолго был один после расставания с Кунаки.

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