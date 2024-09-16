Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова призналась, что муж не верил в нее

А лександра Сухорукова прославилась, когда попала в шоу «Выжить в Дубае». Она участница народной команды. Ей удалось пройти в финал с актером Вячеславом Чепурченко, оставив позади сильнейших персон: Сашу Стоун а, Торнике Квитатиани и Викторию Боню.

Они сразились в испытаниях, где впервые Александре пришлось пойти на третий раунд, так как была ничья. В итоге она выбрала верную сумку, в которой находились деньги. Вячеслав Чепурченко не расстроился и даже был рад, что победила девушка из народа.

Александра Сухорукова пришла в студию «Утро ТНТ», где пообщалась с ведущими. Они ее поздравили с победой. Оказалось, что она до сих пор не осознала случившееся. Но уже ей довелось вкусить плоды популярности.

«Я о сих пор не верю. Я в шоке каждый раз от того, когда на улице ко мне подходит человек и говорит: «Можно с вами сфотографироваться?» Я отвечаю: «Ну конечно, но что вы будете делать с этой фотографией? Для чего она вам нужна?» Мне кажется, что меня никто не знает. До сих пор полное ощущение, что это не про меня. Это не со мной», — пояснила гостья.

Одна из ведущих спросила, как муж отреагировал на ее победу.

«Ты знаешь, когда я ему с проекта звонила, он сказал такую фразу: «Если бы я знал, что ты так надолго уедешь, то я бы тебя не отпустил». Я это расценила, как: «Ты что, серьезно в меня не верил». Но когда я домой приехала с победой, то он, конечно, сказал: «Саша, ты что! Конечно, я в тебя верил». Сложнее всего быть собой и не бояться быть нехорошим для зрителей. Самое сложное это не тарелка с рисом в течении дня, не жала, а разлука с близкими, когда у тебя особенно маленькие дети», — поделилась Саша.