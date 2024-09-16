Вступала в интимную связь с демоном, наколдовала себе мужа и назвала причину одиночества Бузовой: как сложилась судьба звезды шоу «Экстрасенсы. Реванш» Ольги Якубович

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона проекта «Экстрасенсы. Реванш». В минувшую субботу перед участниками была поставлена задача — определить, кто из шести девушек живет с демоном. То есть находится в любовной зависимости от представителя параллельного мира.

Кроме того, участники должны были озвучить, у кого из молодых женщин похищали ребенка. И лучше всех с заданиями справилась экстрасенс Ольга Якубович .

Она не только правильно угадала двух женщин, но и раскрыла некоторые детали из биографии каждой из шести дам. Помимо этого, на этой программе Ольга сделала весьма откровенное и неожиданное признание.

Какое же, и кто вообще такая Ольга Якубович — в материале Teleprogramma.org.

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Ольга Якубович и Леонид Якубович

Опережая вопрос, который так и вертится у многих на языке, Ольга не является родственницей телеведущего Леонида Якубовича и даже не знакома с ним.

Как у Ольги появились экстрасенсорные способности

Ольга появилась на свет 25 сентября 1983 года. У нее есть брат Евгений, который младше нее на три года. Поскольку Женя часто болел, все внимание родных больше доставалось ему, из-за чего Ольга Якубович чувствовала себя обделенной. Она признавалась, что и сама обижала брата.

А вообще, в одном из своих интервью Ольга отмечала, что не любит вспоминать детство, что одноклассники относились к ней жестоко. Детей же она считает теми же взрослыми, только небольшого размера.

Экстрасенсорные способности начали проявляться у юной Оли еще в девять лет. Тогда ей приснилось, что ее любимая собака — колли под кличке Чара — попала под колеса машины. Сон оказался вещим. Причем погибнуть могла и сама Ольга, но четвероногая любимица спасла ее.

Ольга Якубович — дизайнер

После школы Ольга Якубович поступила в Istituto Marangoni в Италии — в университет, созданный модельером Джулио Марангони. Также в 2008 году она окончила магистерский курс Fashion Styling в Милане.

В 2014 году Ольга основала бренд Yakubowitch (witch в переводе с английского — «ведьма»), который делал ставку исключительно на платья. В одном из интервью Якубович признавалась, что ее вдохновляли образы леди из 50-х годов. Любимый цвет Ольги — черный. По ее мнению, он хорошо сидит практически на любой представительнице прекрасного пола.

В платьях бренда Yakubowitch щеголяли Алена Водонаева, Настасья Самбурская и Елена Летучая. Последняя даже дружила с Ольгой, но черная кошка пробежала между ними в тот момент, когда Елена тоже создала свой дизайнерский бренд. А Якубович посчитала, что некоторые изделия напоминают ее собственные. Проще говоря, обвинила подругу в плагиате.

Летом 2021 года Ольга создала мистическую коллекцию, получившую высокие отзывы критиков. Она сказала, что платья ее бренда приносят их обладательницам счастье в личной жизни.

Неслучайно на шоу «Битва экстрасенсов» Ольгу называют «любовной ведьмой». По словам Якубович, она помогает людям разбудить в себе энергию любви и преобразовать свою жизнь с ее помощью.

Кстати, жаль, что наряды Ольги пока не носит ее тезка, Ольга Бузова. Однажды экстрасенс прокомментировала причину одиночества Ольги и связала ее с участием в проекте «Дом-2».