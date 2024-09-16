Вступала в интимную связь с демоном, наколдовала себе мужа и назвала причину одиночества Бузовой: как сложилась судьба звезды шоу «Экстрасенсы. Реванш» Ольги Якубович

На канале ТНТ продолжается показ второго сезона проекта «Экстрасенсы. Реванш». В минувшую субботу перед участниками была поставлена задача — определить, кто из шести девушек живет с демоном. То есть находится в любовной зависимости от представителя параллельного мира.
Кроме того, участники должны были озвучить, у кого из молодых женщин похищали ребенка. И лучше всех с заданиями справилась экстрасенс
Она не только правильно угадала двух женщин, но и раскрыла некоторые детали из биографии каждой из шести дам. Помимо этого, на этой программе Ольга сделала весьма откровенное и неожиданное признание.
Какое же, и кто вообще такая Ольга Якубович — в материале Teleprogramma.org.
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Ольга Якубович и Леонид Якубович
Опережая вопрос, который так и вертится у многих на языке, Ольга не является родственницей телеведущего Леонида Якубовича и даже не знакома с ним.
Как у Ольги появились экстрасенсорные способности
Ольга появилась на свет 25 сентября 1983 года. У нее есть брат Евгений, который младше нее на три года. Поскольку Женя часто болел, все внимание родных больше доставалось ему, из-за чего Ольга Якубович чувствовала себя обделенной. Она признавалась, что и сама обижала брата.
А вообще, в одном из своих интервью Ольга отмечала, что не любит вспоминать детство, что одноклассники относились к ней жестоко. Детей же она считает теми же взрослыми, только небольшого размера.
Экстрасенсорные способности начали проявляться у юной Оли еще в девять лет. Тогда ей приснилось, что ее любимая собака — колли под кличке Чара — попала под колеса машины. Сон оказался вещим. Причем погибнуть могла и сама Ольга, но четвероногая любимица спасла ее.
Ольга Якубович — дизайнер
После школы Ольга Якубович поступила в Istituto Marangoni в Италии — в университет, созданный модельером Джулио Марангони. Также в 2008 году она окончила магистерский курс Fashion Styling в Милане.
В 2014 году Ольга основала бренд Yakubowitch (witch в переводе с английского — «ведьма»), который делал ставку исключительно на платья. В одном из интервью Якубович признавалась, что ее вдохновляли образы леди из 50-х годов. Любимый цвет Ольги — черный. По ее мнению, он хорошо сидит практически на любой представительнице прекрасного пола.
В платьях бренда Yakubowitch щеголяли Алена Водонаева, Настасья Самбурская и Елена Летучая. Последняя даже дружила с Ольгой, но черная кошка пробежала между ними в тот момент, когда Елена тоже создала свой дизайнерский бренд. А Якубович посчитала, что некоторые изделия напоминают ее собственные. Проще говоря, обвинила подругу в плагиате.
Летом 2021 года Ольга создала мистическую коллекцию, получившую высокие отзывы критиков. Она сказала, что платья ее бренда приносят их обладательницам счастье в личной жизни.
Неслучайно на шоу «Битва экстрасенсов» Ольгу
Кстати, жаль, что наряды Ольги пока не носит ее тезка, Ольга Бузова. Однажды экстрасенс прокомментировала причину одиночества Ольги и связала ее с участием в проекте «Дом-2».
«Этот проект прокляли не на смерть, а на одиночество. Он перекрывает энергетический поток, связанный с парами», — отметила Ольга Якубович.
Ольга Якубович. Фото: соцсети Ольги Якубович
Ольга Якубович на «Битве экстрасенсов»
В своих ритуалах Ольга Якубович использует небольшого размера кукол, напоминающих ее саму. Во время недавнего выпуска проекта «Битва экстрасенсов. Реванш» представитель жюри, экстрасенс Влад Череватый даже усомнился в том, что Ольга способна что-то сделать без своего талисмана. В ответ на это Якубович посоветовала своему оппоненту обойтись без зеркала, которым Влад пользуется в своих магических ритуалах.
Кстати, Ольга пришла на проект «Битва экстрасенсов» еще в 2021 году. В финале того сезона она сошлась в поединке с Максимом Левиным, Линдой Хевард-Миллс и Владом Череватым. В итоге победителем стал Максим Левин.
В начале года на канале ТНТ стартовал проект «Экстрасенсы. Реванш», куда приглашались участники, не сумевшие победить в прошлых сезонах.
Ольга и ее соперники Елена Смелова и Никита Платонов должны были среди шести участниц, присутствующих в студии, определить девственницу. Лучше всех с испытанием справилась Ольга Якубович, набравшая максимальные сорок баллов и вышедшая в четвертьфинал. Но победительницей она все же не стала.
«Это был потрясающий опыт, ни с чем не сравнимый»
Поэтому Ольга решила взять «реванш» во втором сезоне, стартовавшем на канале ТНТ в сентябре. В недавнем выпуске Ольга Якубович сразу же смогла определить, кто из молодых женщин сталкивался с похищением ребенка, а кто из них живет с демоном. Экстрасенсу хорошо знакома эта тема.
Ольга Якубович и ее коллеги по проекту «Экстрасенсы. Реванш» Намтар Энзигаль и Сергей Пыжив. Фото: телеканал ТНТ
По ее словам, демоны-инкубы действительно иногда вступают в сексуальную связь с женщинами. Правда, эта связь обычно ничем хорошим не заканчивается. Такой «кавалер» высасывает из жертвы всю энергию, и она может сильно заболеть после сеансов демонической любви. Но, похоже, Ольга, наоборот, с большим удовольствием вспоминает пережитое приключение.
«Тогда мне было очень грустно и одиноко, и ты обращаешься ко Вселенной, чтобы хоть кто-то был рядом. Хоть кто-нибудь и пришел. Это был демон, инкуб. И у меня появилось вот это ощущение, которое хотят все женщины, что с тобой рядом тот, кто тебя защищает, оберегает, — отметила Ольга.
По словам Ольги, демон приходил в образе очень
«Это был потрясающий опыт, ни с чем не сравнимый. Человек такого сделать не может» — сказала Ольга Якубович.
Роман с демоном продлился в течение полугода.
Ольга Якубович. Личная жизнь
Впрочем, демоны остались в прошлом, а несколько лет назад Ольга обрела личное счастье с человеком. Так, известно, что 16 июня 2017 года она вышла замуж за юриста Михаила Берадзе. А 4 июня 2018 года на свет появился сын пары Самуил.
Ольга Якубович и Михаил Берадзе. Фото: соцсети Ольги Якубович
«Я наколдовала себе идеального мужчину. Очень рада, что рядом со мной Михаил, — сказала Ольга Якубович в одном из своих интервью. — Он полностью совпадает с тем, что я хочу видеть в мужчинах, что я ценю. Наши отношения — это бесценно, и за это ему большое спасибо. Миша относится ко мне с большим пониманием».
Ольга Якубович с дочерью Екатериной. Фото: соцсети Ольги Якубович
Кроме того, Ольга воспитывает дочь Екатерину от первых отношений, которую родила в 18 лет. Девушка активно занимается конным спортом. Так что, похоже, что личное счастье она
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